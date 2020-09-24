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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي بتطفت يحبط عملية تهريب مخدرات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية جماعة تطفت التابعة لإقليم العرائش من حجز سيارة، تحمل صفائح ترقيم مزورة، محملة بكميات مهمة من مخدر "الكيف".
مصدر هسبريس أورد أن التدخل الأمني مكن من حجز كمية من سنابل "الكيف" والتبغ بلغ وزنها الإجمالي حوالي 700 كيلوغرام، مع توقيف سائق السيارة؛ فيما الأبحاث مازالت جارية من أجل الوصول إلى مالك المخدرات المحجوزة.
وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.