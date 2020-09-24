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كُتّاب وآراء
أمن طنجة: هذه حقيقة "فيديو" يوثق لتبادل العنف
تفاعلا مع مقطع "فيديو" تم تداوله، مساء الأربعاء، على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لتبادل العنف بين مجموعة من الأشخاص بأحد الشوارع العامة بطنجة، كشفت ولاية أمن طنجة أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن "القضية سبق أن سجلت موضوع بحث قضائي باشرته مصالحها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
وأوضح بيان حقيقة لولاية الأمن ذاتها، توصلت به هسبريس، أن قاعة القيادة والتنسيق كانت قد توصلت، ليلة الثلاثاء الماضي، بإشعار حول "قيام أحد الأشخاص باعتراض سبيل سيدة وتعريضها للعنف، باستعمال قنينة غاز مسيل للدموع وسلاح أبيض"، مشيرا إلى أنه هاجم كذلك رواد مقهى بنفس المنطقة، وعرض بعضهم للعنف الجسدي، كما تعرض بدوره للإيذاء من قبل بعضهم.
وأضاف البيان ذاته أن أقرب دورية للشرطة انتقلت على الفور إلى المكان، ممثلة في فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي، "من أجل فرض النظام العام، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن مباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النزاع".
وجرى إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه حول خلفيات وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم إخضاع باقي الأطراف الأخرى لإجراءات البحث التمهيدي على ذمة القضية نفسها.