سرقة حليّ ومجوهرات تضع ثلاثينياً في يد العدالة

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الخميس، في توقيف شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيه اقترف عملية سرقة من داخل محل تجاري، طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وساعات يدوية، قبل أن تمكّن التحريات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هويته وتوقيفه، وحجز جزء مهمّ من المسروقات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد كشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه، فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.