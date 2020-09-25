التزوير يجر موظفا جماعيا إلى التوقيف باشتوكة‬

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ماسة، غرب اشتوكة آيت باها، موظفا جماعيا يعمل في الجماعة الترابية ماسة؛ وذلك للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بالتزوير في وثيقة، تسبب في إلحاق أضرار بالغير.

وترجع تفاصيل القضية إلى تقديم مواطن من كلميم شكاية لدى المصالح المختصة، وذلك إثر توصله بإشعار لأداء مستحقات ضريبية بناء على وثيقة ملكية مصححة الإمضاء في جماعة ماسة سنة 2018، دون أن يتقدم حينها أمام أي مصلحة جماعية.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بماسة تحقيقا معمقا حول القضية، أفضى إلى التوصل لضلوع موظف جماعي في عملية تزوير إمضاء المشتكي وتصحيحه دون حضوره، كما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين على ذمة القضية نفسها، يشتبه في تكوينهم شبكة إجرامية متخصصة في التزوير.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة تحت تدابير الحراسة النظرية، لأجل البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.