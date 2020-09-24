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الرئيسية | حوادث | مصرع عامل في حادث بمنجم الفضة بإقليم تنغير

مصرع عامل في حادث بمنجم الفضة بإقليم تنغير

مصرع عامل في حادث بمنجم الفضة بإقليم تنغير
هسبريس من تنغير
الخميس 24 شتنبر 2020 - 16:40

لقي عامل في عقده الثالث مصرعه، صباح الخميس، بمنجم "الفضة" الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة إميضر بإقليم تنغير، أثناء مزاولة عمله.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن الضحية البالغ من العمر 30 سنة تعرض للدهس بواسطة آلة ضخمة أثناء القيام بعمله داخل المنجم، فلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضافت المعطيات ذاتها أن جثة الضحية "خ.ع" تم نقلها إلى قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، فيما فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا أوليا لمعرفة جميع ملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكشفت مصادر من داخل المنجم أن الأشغال به ستتوقف لمدة 24 ساعة، حدادا على وفاة الضحية، مشيرة إلى أن الإدارة تعتمد هذه الخطوة كلما سجلت وفاة بالمنجم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amine الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:17
إنا لله وانا اليه راجعون

"مشيرة إلى أن الإدارة تعتمد هذه الخطوة كلما سجلت وفاة بالمنجم" ... مولفين
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2 - Elbouhali الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:37
وكشفت مصادر من داخل المنجم أن الأشغال به ستتوقف لمدة 24 ساعة، حدادا على وفاة الضحية، مشيرة إلى أن الإدارة تعتمد هذه الخطوة كلما سجلت وفاة بالمنجم. في فرنسا يتوقف لمدة 3 الى اسبوع ليس حدادا بل بحث كيف وقعت هده الحادثة
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3 - حسبي الله ونعم الوكيل الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:40
وكشفت مصادر من داخل المنجم أن الأشغال به ستتوقف لمدة 24 ساعة، حدادا على وفاة الضحية، مشيرة إلى أن الإدارة تعتمد هذه الخطوة كلما سجلت وفاة بالمنجم. العوض فاش غادي ديرو الاحتياطات والسلامة للموظفين تتخسرو عليهم 24 ساعة حدادا لوفاته. الله يرحموا ويغفر ليه .
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4 - khalid الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:40
انا لله وانا اليه راجعون .الضحية ابن خالي رحمه الله
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5 - abdo الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:50
انا لله وانا اليه راجعون الله ارحمو وتعازينا إلى أهل الفقيد.دابا غادي اخرج شي مسؤول أقول لينا مات بكرونا
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