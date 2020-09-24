مصرع عامل في حادث بمنجم الفضة بإقليم تنغير

هسبريس من تنغير

لقي عامل في عقده الثالث مصرعه، صباح الخميس، بمنجم "الفضة" الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة إميضر بإقليم تنغير، أثناء مزاولة عمله.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن الضحية البالغ من العمر 30 سنة تعرض للدهس بواسطة آلة ضخمة أثناء القيام بعمله داخل المنجم، فلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضافت المعطيات ذاتها أن جثة الضحية "خ.ع" تم نقلها إلى قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، فيما فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا أوليا لمعرفة جميع ملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكشفت مصادر من داخل المنجم أن الأشغال به ستتوقف لمدة 24 ساعة، حدادا على وفاة الضحية، مشيرة إلى أن الإدارة تعتمد هذه الخطوة كلما سجلت وفاة بالمنجم.