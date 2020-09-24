النيابة العامة تودع مغتصبيْ "طفل إفران" السجن

مصطفى البكار

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إفران الأطلس الصغير، الخميس، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، شخصين يشتبه في تورطهما في التغرير بطفل قاصر وهتك عرضه بالقوة.

وقررت النيابة العامة إيداع المتهميْن في الملف السجن المحلي آيت ملول، ومتابعتهما في حالة اعتقال، في انتظار تحديد موعد تقديمهما أمام قاضي التحقيق من أجل مباشرة البحث التفصيلي في التهم الموجهة إليهما في هذه القضية.

وكانت عناصر الدرك أوقفت ليلة الثلاثاء شابين يبلغان من العمر 16 و18 سنة، يتابعان دراستهما بمستوى الثانوي التأهيلي، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باغتصاب طفل عمره سبع سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدم بها الأخ الأكبر للضحية لدى النيابة العامة المختصة بابتدائية كلميم، تفيد بتعرض شقيقه الأصغر لاعتداء جنسي من طرف المشتبه فيهما، تسبب له في ضرر جسدي ونفسي دفعه إلى رفض الالتحاق بالمدرسة حيث يتابع تعليمه بالمستوى الثاني ابتدائي.