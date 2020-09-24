24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا (5.00)

  2. حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" (5.00)

  3. "غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)

  4. رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب‬ بمستشفى "باكستان" (5.00)

  5. التنافس يحتدم بين بكين وواشنطن بأمريكا اللاتينية‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | النيابة العامة تودع مغتصبيْ "طفل إفران" السجن

النيابة العامة تودع مغتصبيْ "طفل إفران" السجن

النيابة العامة تودع مغتصبيْ "طفل إفران" السجن
مصطفى البكار
الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:15

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إفران الأطلس الصغير، الخميس، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، شخصين يشتبه في تورطهما في التغرير بطفل قاصر وهتك عرضه بالقوة.

وقررت النيابة العامة إيداع المتهميْن في الملف السجن المحلي آيت ملول، ومتابعتهما في حالة اعتقال، في انتظار تحديد موعد تقديمهما أمام قاضي التحقيق من أجل مباشرة البحث التفصيلي في التهم الموجهة إليهما في هذه القضية.

وكانت عناصر الدرك أوقفت ليلة الثلاثاء شابين يبلغان من العمر 16 و18 سنة، يتابعان دراستهما بمستوى الثانوي التأهيلي، على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باغتصاب طفل عمره سبع سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدم بها الأخ الأكبر للضحية لدى النيابة العامة المختصة بابتدائية كلميم، تفيد بتعرض شقيقه الأصغر لاعتداء جنسي من طرف المشتبه فيهما، تسبب له في ضرر جسدي ونفسي دفعه إلى رفض الالتحاق بالمدرسة حيث يتابع تعليمه بالمستوى الثاني ابتدائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.