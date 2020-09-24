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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 284 مرشحا للهجرة "السرية"

البحرية الملكية تنقذ 284 مرشحا للهجرة "السرية"

البحرية الملكية تنقذ 284 مرشحا للهجرة "السرية"
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:25

أفاد مصدر عسكري بأن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، من 21 شتنبر إلى 24 منه، من إحباط عدة محاولات ليلية للهجرة غير النظامية بالبحر الأبيض المتوسط.

ومكنت هذه العمليات من إنقاذ 284 مرشحا للهجرة غير النظامية، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن وسائل نقل مختلفة، بما فيها العجلات المطاطية.

وتم نقل المعنيين إلى مختلف موانئ المملكة، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية على يد البحرية الملكية.

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