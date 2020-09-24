24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا
- "ثغرات" تنقلُ مهاجرين سريّين من ليبيا والجزائر إلى سواحل أوروبا
- حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار"
- فيلق "عاش الموت" .. جنود من أصول مغربية يدافعون عن إسبانيا
- أهمية مشروع النموذج التنموي الجديد
جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا (5.00)
حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" (5.00)
"غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)
رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب بمستشفى "باكستان" (5.00)
- حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" - (83)
- رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا" - (75)
- منيب: الزكام أخطر من "كورونا" .. والأنظمة تقوي التسلط بالفيروس - (73)
- الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية - (62)
- المغرب يجني ثمار الدبلوماسية الملكية بحيازة مناصب دولية رفيعة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 284 مرشحا للهجرة "السرية"
أفاد مصدر عسكري بأن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، من 21 شتنبر إلى 24 منه، من إحباط عدة محاولات ليلية للهجرة غير النظامية بالبحر الأبيض المتوسط.
ومكنت هذه العمليات من إنقاذ 284 مرشحا للهجرة غير النظامية، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن وسائل نقل مختلفة، بما فيها العجلات المطاطية.
وتم نقل المعنيين إلى مختلف موانئ المملكة، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية على يد البحرية الملكية.