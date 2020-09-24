اعتداء على شرطي يورط ثلاثة أشخاص بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و41 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية في السرقات وترويج المخدرات؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وعدم الامتثال وإهانة موظف عمومي ومحاولة تعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأورد مصدر أمني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد تدخل شرطي مرور لتوقيف مستعملي سيارة ارتكبوا مخالفة مرورية، غير أنهم رفضوا الامتثال وعرضوه لمحاولة اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

ومكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية المنجزة من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن السيارة، وذلك بعدما تسببا في حادثة سير مادية نتيجة الإفراط في السرعة وحالة السكر التي كانوا عليها، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثالث بمدخل مدينة أولاد تايمة خلال محاولته الفرار، وفق المصدر ذاته.

وتم حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بعد تلقيهم العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي، وذلك على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع ملابسات وظروف هذه القضية.