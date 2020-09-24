24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا (5.00)

  2. حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" (5.00)

  3. "غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)

  4. رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب‬ بمستشفى "باكستان" (5.00)

  5. التنافس يحتدم بين بكين وواشنطن بأمريكا اللاتينية‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | اعتداء على شرطي يورط ثلاثة أشخاص بأكادير‬

اعتداء على شرطي يورط ثلاثة أشخاص بأكادير‬

اعتداء على شرطي يورط ثلاثة أشخاص بأكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 24 شتنبر 2020 - 21:23

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و41 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية في السرقات وترويج المخدرات؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وعدم الامتثال وإهانة موظف عمومي ومحاولة تعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأورد مصدر أمني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد تدخل شرطي مرور لتوقيف مستعملي سيارة ارتكبوا مخالفة مرورية، غير أنهم رفضوا الامتثال وعرضوه لمحاولة اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

ومكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية المنجزة من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن السيارة، وذلك بعدما تسببا في حادثة سير مادية نتيجة الإفراط في السرعة وحالة السكر التي كانوا عليها، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثالث بمدخل مدينة أولاد تايمة خلال محاولته الفرار، وفق المصدر ذاته.

وتم حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بعد تلقيهم العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي، وذلك على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع ملابسات وظروف هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.