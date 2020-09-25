أمن القنيطرة يوقف متورطين في تزوير أوراق مالية‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، الأربعاء، أربعة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج الأوراق المالية المزيفة.

وجرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم متلبسين بحيازة كمية من مخدر الشيرا وورقتين ماليتين مزيفتين من فئة 200 درهم، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه بحي "أولاد عرفة" بمدينة القنيطرة، قبل أن يتم التوصل إلى ضحية أجروا معه معاملة تجارية تسلم على إثرها ورقة مالية أخرى مزيفة.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الثالث عن حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان وكمية من الأوراق والمعدات المكتبية وبخاخ يحتوي على مواد كيميائية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن توقيف فتاة قاصر وبحوزتها 13 ورقة بنكية مزورة من فئة 100 و200 درهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها القاصر تحت تدبير المراقبة؛ فيما تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.