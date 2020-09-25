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كُتّاب وآراء
محاولة سرقة "كاياك" توقف مغربيين بسبتة المحتلة
أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني، بثغر سبتة المحتل، الخميس، شابين مغربيين، بشبهة محاولة سرقة قارب "كاياك"، بمنشأة الخدمة البحرية التابعة لقيادة "بينميريتا"، بعد رصدهما بوسائل المراقبة التقنية.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن عناصر الحرس المدني الإسباني رصدت اقتراب عدد من الأشخاص من مكان إيداع قوارب من نوع "كاياك" بقاعدة الخدمة البحرية، بنية السرقة والهجرة.
وأضافت الصحيفة سالفة الذكر أن آليات المراقبة التقنية بقاعدة الخدمة البحرية رصدت وجود ثلاثة أشخاص ملثمين، مشيرة إلى أن دورية للحرس المدني تمكنت من توقيف شخصين؛ فيما لاذ الشخص الثالث بالفرار.
وأوضح المصدر الإعلامي ذاته أن الشابين الموقوفين مواطنين مغربيين، أحدهما من مواليد 1988 والثاني من مواليد 1996.