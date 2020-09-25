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كُتّاب وآراء
إحباط تهريب 145 كيلوغراما من الشيرا قرب تازة
أجهضت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، محاولة لتهريب المخدرات، إذ حجزت 145 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بين طاولات خشبية داخل سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطنية الرابطة ما بين مدينة جرسيف ومنطقة "مسون" ضواحي مدينة تازة.
وتم في السياق نفسه توقيف شخصين، تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.