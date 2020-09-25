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كُتّاب وآراء
حملات الدرك الملكي تفكك عصابة "الطريق السيار"
تمكنت عناصر من الدرك الملكي بسرية خريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية كانت تستهدف مستعملي الطريق السيار الرابطة بين مدينتيْ خريبكة ووادي زم.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن تعرّضَ بعض السيارات للرشق بالحجارة بالطريق السيار، تحت جنح الظلام، دفع قائد سرية الدرك الملكي بخريبكة إلى استنفار عناصره بهدف الوصول إلى الفاعلين في أقرب وقت ممكن.
وأسفرت الحملات التمشيطية التي باشرها الدركيون بالمناطق المجاورة لمكان الواقعة عن توقيف شخص يشتبه تورطه في إلحاق خسائر بالسيارات الخاصة عبر رشقها بالحجارة، قبل أن تتكلل التحقيقات بتحديد هوية شخصيْن آخريْن جرى توقيفهما في ظرف وُصف بـ"الوجيز".
وأفادت مصادر الجريدة بأن الموقوفِين وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل متابعة كل واحد منهم حسب المنسوب إليه ودرجة ضلوعه في تلك الوقائع.
يشار إلى أن العمليات الإجرامية التي شهدتها الطريق السيار بين خريبكة ووادي زم أدت إلى تكسيرِ زجاج بعض السيارات، وإصابةِ أحد السائقين بجروح، وإثارةِ الخوف في صفوف مستعملي الطريق، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي لوضع حد لنشاط تلك العصابة الإجرامية وإعادة الأمور إلى نصابها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ونسيناه بقوة منع السفر وقلة التنقل
وتقهرنا فهاد فاس