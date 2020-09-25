24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  2. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

  3. حملات الدرك الملكي تفكك عصابة "الطريق السيار" (5.00)

  4. برلمانيون يطلبون اجتماع "لجنة الخارجية" لمناقشة تطورات الصحراء (5.00)

  5. "الكلوروكين" يعود إلى الصيدليات لتخفيف الضغط على المستشفيات‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حملات الدرك الملكي تفكك عصابة "الطريق السيار"

حملات الدرك الملكي تفكك عصابة "الطريق السيار"

حملات الدرك الملكي تفكك عصابة "الطريق السيار"
هسبريس من خريبكة
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:35

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بسرية خريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية كانت تستهدف مستعملي الطريق السيار الرابطة بين مدينتيْ خريبكة ووادي زم.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن تعرّضَ بعض السيارات للرشق بالحجارة بالطريق السيار، تحت جنح الظلام، دفع قائد سرية الدرك الملكي بخريبكة إلى استنفار عناصره بهدف الوصول إلى الفاعلين في أقرب وقت ممكن.

وأسفرت الحملات التمشيطية التي باشرها الدركيون بالمناطق المجاورة لمكان الواقعة عن توقيف شخص يشتبه تورطه في إلحاق خسائر بالسيارات الخاصة عبر رشقها بالحجارة، قبل أن تتكلل التحقيقات بتحديد هوية شخصيْن آخريْن جرى توقيفهما في ظرف وُصف بـ"الوجيز".

وأفادت مصادر الجريدة بأن الموقوفِين وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل متابعة كل واحد منهم حسب المنسوب إليه ودرجة ضلوعه في تلك الوقائع.

يشار إلى أن العمليات الإجرامية التي شهدتها الطريق السيار بين خريبكة ووادي زم أدت إلى تكسيرِ زجاج بعض السيارات، وإصابةِ أحد السائقين بجروح، وإثارةِ الخوف في صفوف مستعملي الطريق، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي لوضع حد لنشاط تلك العصابة الإجرامية وإعادة الأمور إلى نصابها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Ahmed الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:51
علا الطريق السيار باقي موجوود؟؟
ونسيناه بقوة منع السفر وقلة التنقل
وتقهرنا فهاد فاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
2 - يجب ان يُعاقبو عقاب شديد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:59
يجب عِقابُهم عِقاب شديد وليس بضعة اشهر عقاب بمعنى الكلمة ليجعلهم العقاب الشديد ان يلعنو انفسهم و اليوم الذي فكرو فيه التعرض لمستعملي الطريق السيار و أن لا يعودو لفعلهم الاجرامي مرة أخرى أبدا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
3 - المواطن الجمعة 25 شتنبر 2020 - 16:32
التعدي على عبير السبيل كيف ما كان نوعه جريمة شنعاء، وجب عقاب مرتكبها عقابا شديدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.