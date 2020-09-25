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كُتّاب وآراء
رصاصة في الفخذ توقف جانحا بالدار البيضاء
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية عين الشق بمدينة الدار البيضاء اضطر، زوال الجمعة، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا السرقة؛ غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة وعرّض أحدهم للضرب والجرح البليغين بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه على مستوى الفخذ.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكّن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
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تعليقات الزوّار (15)
او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الانتقال للأبناء . الله المستعان
نريدها أن تصيب الصدر أو الرأس.
كفى من ضرب الاعضاء
يجب التركيز على الرؤوس
حتى نزيل من بلدنا المكروبات الضارة
ويبقى بيننا ناس طيبون لا يضرون احد
ناس يبنون و يشيدون مغرب الغد
و ليس ناس تهدم مغرب اليوم
نريد معرفة مال هذا الشرطي الضحية الذي نتمى له الشفاء العاجل وان يمنحوه ترقية استثانية على غرار موظف الشرطة الذي اصيب مؤخرا في عملية ايقاف خلية ارهابية.