24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)

  2. من أين لك هذا؟ (5.00)

  3. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  4. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

  5. الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | مزوّر شواهد طبية يقع في يد شرطة الحي الحسني

مزوّر شواهد طبية يقع في يد شرطة الحي الحسني

مزوّر شواهد طبية يقع في يد شرطة الحي الحسني
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 26 شتنبر 2020 - 00:44

ألقت مصالح الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني القبض على عون بمستشفى الحسني بالدار البيضاء، متلبسا بتزوير شواهد طبية.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن اعتقال عون الصحة جاء بتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث تم وضع فخ محكم له في مقهى شعبي بمنطقة الحي الحسني.

وحسب المعطيات نفسها، فإن عناصر الضابطة القضائية، التي كانت حاضرة بالمكان ذاته، عاينت عملية تمكين أحد المواطنين، الذي سبق له أن قدم شكاية في الموضوع إلى محكمة عين السبع، من شهادة طبية مزورة مقابل مبلغ 600 درهم.

وبمجرد تسلم العون المبلغ المتفق عليه، وتسليمه الشهادة الطبية إلى المعني بالأمر، سارعت عناصر الشرطة إلى اعتقاله واقتياده إلى مقر الشرطة، حيث تم فتح محضر في الموضوع.

وحسب المعطيات التي توصلت بها عناصر الأمن، فإن عون الصحة اعتاد تقديم شواهد طبية غير صحيحة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و600 درهم كحد أدنى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.