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كُتّاب وآراء
مزوّر شواهد طبية يقع في يد شرطة الحي الحسني
ألقت مصالح الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني القبض على عون بمستشفى الحسني بالدار البيضاء، متلبسا بتزوير شواهد طبية.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن اعتقال عون الصحة جاء بتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث تم وضع فخ محكم له في مقهى شعبي بمنطقة الحي الحسني.
وحسب المعطيات نفسها، فإن عناصر الضابطة القضائية، التي كانت حاضرة بالمكان ذاته، عاينت عملية تمكين أحد المواطنين، الذي سبق له أن قدم شكاية في الموضوع إلى محكمة عين السبع، من شهادة طبية مزورة مقابل مبلغ 600 درهم.
وبمجرد تسلم العون المبلغ المتفق عليه، وتسليمه الشهادة الطبية إلى المعني بالأمر، سارعت عناصر الشرطة إلى اعتقاله واقتياده إلى مقر الشرطة، حيث تم فتح محضر في الموضوع.
وحسب المعطيات التي توصلت بها عناصر الأمن، فإن عون الصحة اعتاد تقديم شواهد طبية غير صحيحة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و600 درهم كحد أدنى.