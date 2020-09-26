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الرئيسية | حوادث | المخدرات ترسل 7 أشخاص إلى سجن بوصنصار

المخدرات ترسل 7 أشخاص إلى سجن بوصنصار

المخدرات ترسل 7 أشخاص إلى سجن بوصنصار
مصطفى البكار
السبت 26 شتنبر 2020 - 07:49

أدانت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، في جلستي الجنحي التلبسي لهذا الأسبوع، سبعة أشخاص متورطين في قضايا متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار بها، وقضت في حقهم بالحبس النافذ والغرامة.

ووزعت هيئة الحكم ما مجموعه ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على ستة أظناء تم توقيفهم في عمليات متفرقة أشرفت عليها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بالمجالين الحضري والقروي للإقليم.

كما قضت الهيئة ذاتها في حق المتهم السابع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما تم توقيفه الأسبوع الماضي من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة بونعمان وبحوزته كيلوغرام من مخدر "الشيرا" معدّ للترويج.

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