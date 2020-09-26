سقوط من مرتفع ينهي حياة عامل بضواحي كلميم

مصطفى البكار

لفظ شخص أربعيني يتحدر من إقليم بني ملال، الجمعة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي لكلميم، إثر سقوطه من أحد المرتفعات الواقعة بجماعة فاصك.

وأوضح مصدر محلي لهسبريس أن الأربعيني، الذي يعمل سائقا لجرافة بالشركة المكلفة بإنجاز مشروع سد فاصك على بعد 30 كيلومترا شرق كلميم، أصيب بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، وهو ما عجل بوفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات.

وإثر علمها بالخبر، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، وفتح تحقيق معمق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.