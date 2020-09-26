وفاة شابّين غرقا في يوم واحد نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، السبت، بإجراء تشريح طبّي لجثتي شابين، قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليهما في ظرفين ومكانين مختلفين ضمن النفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد نواحي مدينة سطات.

مصادر هسبريس أوضحت أن عناصر الوقاية المدنية التابعة لكل من فرع مدينة ابن أحمد وثكنة سطات انتشلت في عملية أولى جثة الهالك "ع.س"، أعزب، مزداد سنة 1999 بدوار الخمالشة قصبة أولاد حادة منطقة الخزازرة دائرة ابن أحمد، بعد غرقه في عمق تجاوز 12 مترا ببحيرة السد التلي "تامسنا" بالنفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد.

وانتشلت فرقة الضفادع التابعة لثكنة الوقاية المدنية بمدينة سطات، بتنسيق مع فرع الوقاية المدنية بمدينة ابن أحمد، في عملية ثانية مساء نفس اليوم، جثة "ه.أ"، أعزب، مزداد سنة 2000 بأولاد زايرة أولاد امحمّد، بعد غرقه في حوض مائي يتجاوز عمقه 10 أمتار.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ثلاثاء لولاد سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية بدائرة ابن أحمد، على مرحلتين، إلى مكاني الحادثتين، وتمت معاينة جثتي الشابين قبل نقلهما نحو مستودع الأموات بسطات قصد إخضاعهما للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح لكشف ظروف الواقعتين، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.