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كُتّاب وآراء
حملة توقف أشخاصا وتحجز دراجات في الحوز
أوقف المركز الترابي للدرك الملكي بأيت أورير بإقليم الحوز، خلال هذا الأسبوع، 48 شخصا بسبب جنح مختلفة، منهم تاجر مخدرات ينشط بالجماعة الترابية القروية تيديلي مسفيوة موضوع 14 مذكرة بحث.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز ما يزيد عن 30 دراجة نارية من مختلف الأنواع لعدم توفر أصحابها على وثائق الملكية والتأمين، وغيرها مما يثبت ملكية الدارجة، أو بسبب عدم ارتداء الخوذة الوقائية.
وحررت عناصر الدرك الملكي محاضر مخالفات في حق مستعملي هذه الدراجات التي تم ايداعها بالمحجز البلدي للمجال الترابي الذي ضبطت فيه، من أجل وضع حد للاستعمال غير القانوني لها.
وجاءت هذه الحصيلة خلال حملة استباقية نظمها الدرك الملكي لآيت أورير بالنقط السوداء وبعدد من المناطق كتديلي مسفيوة وآيت سيدي داود، وآيت فاسكا، وتغدوين، لوضع حد لنشاط مروجي المخدرات والأشخاص المبحوث عنهم.