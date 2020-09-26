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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يداهم فيلا "الليالي الحمراء" بتسلطانت

الدرك الملكي يداهم فيلا "الليالي الحمراء" بتسلطانت

الدرك الملكي يداهم فيلا "الليالي الحمراء" بتسلطانت
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 26 شتنبر 2020 - 23:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي، السبت، عدة أشخاص بفيلا توجد بجماعة تسلطانت بضواحي مراكش بسبب إحياء حفلات ليلية بشكل غير قانوني.

وتمكن صاحب الفيلا من الفرار إلى وجهة مجهولة، بعدما داهمت عناصر الدرك الملكي هذا المسكن، الذي يستقبل الزبائن بعد إغلاق المقاهي والمطاعم، لإحياء ليالٍ حمراء تستمر إلى حدود الرابعة صباحا.

وحجزت عناصر الدرك، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قنينات خمر، وأوقفت فتيات ومرافقيهن الذين يقصدون هذه الفيلا لإحياء السهرات.

وإثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى هذه الفيلا، حيث ضبطت مجموعة من الزبائن يحتسون الخمر، ويرقصون على أنغام الموسيقى، وهو ما يشكل خرقا لحالة الطوارئ، التي قررتها الحكومة لمواجهة انتشار وباء "كوفيد- 19".

وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yasalam الأحد 27 شتنبر 2020 - 00:12
كنت أطنّ أ نّ احتساء الخمر و الدعارة ممنوع قانونا، لكن الآن عرفت أنه خرق لحالة الطوارئ فقط
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