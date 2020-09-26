الدرك الملكي يداهم فيلا "الليالي الحمراء" بتسلطانت

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي، السبت، عدة أشخاص بفيلا توجد بجماعة تسلطانت بضواحي مراكش بسبب إحياء حفلات ليلية بشكل غير قانوني.

وتمكن صاحب الفيلا من الفرار إلى وجهة مجهولة، بعدما داهمت عناصر الدرك الملكي هذا المسكن، الذي يستقبل الزبائن بعد إغلاق المقاهي والمطاعم، لإحياء ليالٍ حمراء تستمر إلى حدود الرابعة صباحا.

وحجزت عناصر الدرك، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قنينات خمر، وأوقفت فتيات ومرافقيهن الذين يقصدون هذه الفيلا لإحياء السهرات.

وإثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى هذه الفيلا، حيث ضبطت مجموعة من الزبائن يحتسون الخمر، ويرقصون على أنغام الموسيقى، وهو ما يشكل خرقا لحالة الطوارئ، التي قررتها الحكومة لمواجهة انتشار وباء "كوفيد- 19".

وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.