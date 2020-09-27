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الرئيسية | حوادث | درك تاكزيرت يُراقب محلات الألعاب قرب المدارس

درك تاكزيرت يُراقب محلات الألعاب قرب المدارس

درك تاكزيرت يُراقب محلات الألعاب قرب المدارس
حميد رزقي من بني ملال
الأحد 27 شتنبر 2020 - 06:35

كثفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تاكزيرت، التابع لسرية الدرك بإقليم بني ملال، دورياتها الأمنية بالقرب من المؤسسات التعليمية بُغية احترام الإجراءات الوقائية.

وذكر مصدر مطلع لهسبريس أن دوريات الدرك استهدفت محيط المؤسسات التعليمية لضمان سلامة وصحة التلاميذ، خاصة في ظل الظرفية الحالية، حيث لا تزال جهة بني ملال خنيفرة تُسجل ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك بتاكزيرت راقبت خلال اليومين الأخيرين محلات البلياردو الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية، بعدما خرق بعضها الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الحكومية للحد من جائحة "كورونا".

وأضاف أن "الدوريات الأمنية، التي تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، همّت أيضا أصحاب "المحلبات" والمحلّات التجارية وعربات بيع الأكلات الخفيفة القريبة من المؤسسات التعليمية، والتي يتجمّع حولها التلامذة دون احترام للإجراءات الصحية، خاصة ما يتعلق بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي".

وحسب مصدر هسبريس، فإن عملية المراقبة لا تزال متواصلة، وستطال مختلف الفضاءات التجارية والترفيهية، التي توفر للتلاميذ فضاءات للألعاب بمناطق تاكزيرت وأدوز وفرياطة حتى حدود جماعة القصيبة.

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