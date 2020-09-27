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كُتّاب وآراء
بعد أسابيع من الاختفاء .. العثور على جثة الطفلة نعيمة بزاكورة
بعد أكثر من شهر على اختفائها عن الأنظار في ظروف غامضة، تم العثور على جثة الطفلة نعيمة الروحي ذات السنوات الخمس، مساء السبت، بالقرب من دوار تفركالت التابع إداريا لجماعة مزكيطة، دائرة أكدز، إقليم زاكورة.
وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن جثة الطفلة نعيمة، التي كانت موضوع بحث طيلة مدة اختفائها، عثر عليها وسط "شعبة" توجد في أعلى جبل في الدوار الذي تقطنه أسرتها؛ فيما أسباب الوفاة مازالت مجهولة إلى حد الساعة.
وتشير المعطيات المتوفرة نفسها إلى أن أسرة الطفلة الضحية اكتشفت اختفاءها منذ 17 غشت الماضي، فتم البحث عنها من ساكنة الدوار والسلطات الأمنية في مناطق متعددة، دون العثور على أثر لها؛ فيما رجحت الأسرة أن يكون سبب الاختفاء له علاقة بالاختطاف والاغتصاب.
وحسب مصدر مقرب من أسرة الضحية فإن "الطفلة كانت تلازم المنزل ولم تكن يوما تغادره إلا بمرافقة أحد أفراد الأسرة، لكن هذه المرة، وفي غفلة من الأخيرة اختفت عن الأنظار"، مضيفا: "نعيمة لا يمكن أن تكون سوى ضحية اختطاف واغتصاب، لأن المنطقة التي عثر فيها على جثثها تم في وقت سابق البحث فيها بشكل جيد".
المتحدث نفسه أوضح في تصريح لهسبريس أن هناك تشابها بين ما وقع للطفل الضحية عدنان بمدينة طنجة وقضية الطفلة نعيمة الروحي ضواحي مدينة أكدز، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل مع القضيتين، خاصة من قبل وسائل الإعلام الرسمية، ولافتا إلى أن "الأسرة في حاجة إلى التضامن من طرف أبناء الشعب المغربي من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء ابنتها ووفاتها بتلك الطريقة المفجعة".
وخلفت وفاة الطفلة نعيمة الروحي، بعدما اختفت عن الأنظار لأكثر من شهر، موجة غضب واستياء عارم وسط المغاربة، الذين طالبوا بضرورة الكشف عن ملابسات الاختفاء والوفاة، والضرب بيد من حديد على المتورطين في اختفائها ووفاتها.
عدد من النشطاء "الفيسبوكيين" أشاروا إلى أن هذه القضية لها علاقة بالاختطاف والاغتصاب، موضحين أن على المغاربة أن يكونوا في جانب الأسرة المكلومة من أجل كشف جميع التفاصيل، والوصول إلى الجاني أو الجناة، موضحين أن الفرق بين قضية عدنان الطفل الضحية ونعيمة الطفلة الضحية أن الأول "كان يعيش في طنجة التي تضيء شوارعها أنوار كاميرات المراقبة، بينما الضحية الثانية تعيش في منطقة نائية، حيث غالبا ما لا تجد أسرتها ما تضيء به لتناول العشاء".
وطالب هؤلاء النشطاء الدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن مقترفي هذه الجريمة الشنعاء، مشيرين إلى أن من الضروري التعامل مع القضية بجدية وصرامة، وموضحين أن هناك أوجه تشابه بين هذه القضية وقضية الطفل عدنان.
مصدر مسؤول من الأمن أكد أن الأسرة تعرفت على جثة الطفلة فقط من ملابسها وشعرها، وذلك لأنه تم العثور على الجثة وهي مجرد هيكل عظمي، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية من أجل كشف خيوط الواقعة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
المصدر نفسه أوضح، في تصريح لهسبريس، أن أسباب الاختفاء والوفاة مجهولة إلى حد الساعة، لكن المصالح الأمنية ستعمل من أجل الوصول إلى الحقيقة، مضيفا: "التحريات والأبحاث وحدها ستكشف خيوط النازلة"، ولافتا إلى أن السلطات القضائية المختصة ستخبر الرأي العام بحيثيات القضية بمجرد الانتهاء من البحث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (107)
قلنا لكم طبقو القصاص فلبلاد
وحكمو بشرع الله
النفس عزيزة والروح غالية
عل وعسى هاد العالم يتعظ
خلو عليكم الكدب ديال جمعيات حقوق الإنسان
لأنها المفروض تضمن الحياة للأطفال الأبرياء
قبل الإطاحة بقانون الإعدام عن الجناة والمعتدين
يجب اتخاذ قرار الإعدام في حق هؤلاء الوحوش الآدمية ،
حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر ،،
حسبنا الله ونعم الوكيل
اعتقد ان الامور بدأت تخرج عن السيطرة.. أصبحنا نعيش أزمة إنسانية حقيقية
داكشي علاش ردو البال لولادكم راه اختلطت الحبال
ليلطف بنا
و انه فعل فعلته و احتفظ بجثتها بالقرب منه ...
فلما احس بحبال الجريمة تلتف حوله يوما بعد يوم نقل جثتها الى اعلى الجبل و هو المكان الذي سبق مسحه بحثا عن الضحية من طرف الاهالي و السلطات .
هذا الجاني اكيد عبد الطريق للعبور اليه في اقرب وقت .
انا بعدا مبقيتش فاهما حنا فين عايشين وليت كنحس بحالا كاينة شي عصابة مختصة غير فاختطاف واغتصاب وقتل الأطفال هادشي كتر بزاف غير الله الطف بينا ياربي
رحم الله الصغيرة وألهم ذويها الصبر والسلوان...
عذرا فقضيتك لم تأخذ الزخم الواجب في إعلامنا " الوطني "!!!!!!!!!!
غياب دور الاسرة وتخليها عن دورها لصالح الشارع والزنقة
غياب دور المدرسة وتلجيم دور الاساتدة في التربية والتكوين بمدكرات قادمة من كندا
استمتاع المغتصبين والمعتدين في السجون بما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات والمؤترات العقلية
غياب الأشغال الشاقة في السجون واعادة تربية واصلاح المعتدين
غياب عقوبات رادعة وصارمة ضد الخارجين عن القانون ..........
هذه بعض الاسباب التي ستجعل مثل هذه الماسي في تزايد مع الاسف
لانها بنت المغرب المنسي، المغرب "الغير النافع"
الإعدام الإعدام لمغتصبي الأطفال.
وإلا سوف نرى كل يوم نفس السيناريو يتكرر
للاسف سيستمر نزيف الاختطافات و الاغتصابات ذهب عدنان و تبعته نعيمة و البقية قادمة
لا نستبق الاحداث و لكن وجب تطبيق الاعدام في بعض الحالات و الا فالوحوش الادمية ستتمتع في السجون طوال حياتها
ما هذا الذي يقع في المغرب اليوم.. دائما الكوارث اللهم سلم.
يجب تعزيز المراقبة الأسرية خاصة الابوية على الأطفال. وعودة الاعداااااااااام لأنه رادع لكل شخص مريض أخلاقيا.
خلاصة القول أصبحت لا ألوم من هاجر من المغرب ونهائيا بدون رجعة.
غير بلا ميقلبو عليه غير إخلوه حر طليق ،يأيها الناس
احرسوا على سلامة أبنائكم فليس هناك ما يفرح.
ام ان هذه الظاهرة وراءها أولياء الشيطان ويقدم الاطفال كقربان ام ماذا ؟ اجيبوني من فضلكم.
وعلى القضاء والدرك ان يبحثوا أولا في المحيط الأسري اي العائلة والمقربين والدوار والراعي الذي وجد الضحية
و أما "جمعيات حقوق المجرمين" التي دائما ما تسبح عكس التيار، و دائما ما تقف عكس ارادة الشعب، فلا يسعهم فعل شيء سوى النهيق هنا و هناك و التوقيع على نداءات فاشلة لا تسمن ولا تغني من جوع.
جميل ان يلبس الصحفي تقاريره باساليب المجاز والكناية والتشبيه التي تضفي عليها الطابع الشعري ليجد فيها القارئ متعة القراءة ، لكن ان يمرر مغالطات في جمل خبرية صريحة ، فهذا امر غير مقبول .
رحم الله الضحية وشكرا لهسبريس على تغطية الحدث .
ليك مسكين المجرم عطيه الحق في الحياة والله ياخذ فيكم الحق
للتعاون جميعا لحماية الأطفال والبحث على الأسباب والسبل الكفيلة للقضاء على المجرمين
نحن هنا نتكلم عن اغتصاب الاطفال وقتلهم
ما شان العلاقة الرضائية والامهات العازبات وووووو
اقول لك ان كنت تزكي نفسك ما عليك الا الصعود مع اللائكة حين يصعدون
اتحدى اي كان يزكي نفسه .......
هل العلاقة الرضائية تستوي مع اغتصاب الاطفال وقتلهم
خصوصا الباحثين عن الزوهريين و الكنوز