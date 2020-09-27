الاعتداء على تلامذة يوقع شخصا في قبضة الدرك

رزقي حميد من بني ملال

أحالت مصالح الدرك الملكي بفرياطة، قيادة تاكزيرت، الأحد، ثلاثينيا من ذوي السوابق العدلية على أنظار النيابة العامة، بشبهة الاعتداء على تلامذة مؤسسة تعليمية بفم العنصر بالسلاح الأبيض وسرقة ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الدرك بفرياطة، التابعة لسرية الدرك الملكي بإقليم بني ملال، تمكنت من توقيف ثلاثيني ينحدر من المنطقة من ذوي السوابق العدلية، بعدما أرعب تلامذة مؤسسة الزيتون الإعدادية، إذ كان يعترض طريقهم ويسلب هواتفهم النقالة وأدواتهم المدرسية، ما خلق نوعا من الهلع في صفوفهم ولدى أولياء أمورهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن توقيف المتهم جاء بناء على شكايات آباء وأولياء تلامذة المؤسسة المذكورة، وفي إطار حملة باشرتها عناصر الدرك بمنطقة تاكزيرت، تحت إشراف رئيس المركز منذ حوالي أسبوع، لردع الجانحين المتربصين بالمؤسسات التعليمية، ومن أجل فرض الإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات الحكومية للحد من انتشار عدوى كورونا.