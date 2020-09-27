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الرئيسية | حوادث | الاعتداء على تلامذة يوقع شخصا في قبضة الدرك

الاعتداء على تلامذة يوقع شخصا في قبضة الدرك

الاعتداء على تلامذة يوقع شخصا في قبضة الدرك
رزقي حميد من بني ملال
الأحد 27 شتنبر 2020 - 14:05

أحالت مصالح الدرك الملكي بفرياطة، قيادة تاكزيرت، الأحد، ثلاثينيا من ذوي السوابق العدلية على أنظار النيابة العامة، بشبهة الاعتداء على تلامذة مؤسسة تعليمية بفم العنصر بالسلاح الأبيض وسرقة ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الدرك بفرياطة، التابعة لسرية الدرك الملكي بإقليم بني ملال، تمكنت من توقيف ثلاثيني ينحدر من المنطقة من ذوي السوابق العدلية، بعدما أرعب تلامذة مؤسسة الزيتون الإعدادية، إذ كان يعترض طريقهم ويسلب هواتفهم النقالة وأدواتهم المدرسية، ما خلق نوعا من الهلع في صفوفهم ولدى أولياء أمورهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن توقيف المتهم جاء بناء على شكايات آباء وأولياء تلامذة المؤسسة المذكورة، وفي إطار حملة باشرتها عناصر الدرك بمنطقة تاكزيرت، تحت إشراف رئيس المركز منذ حوالي أسبوع، لردع الجانحين المتربصين بالمؤسسات التعليمية، ومن أجل فرض الإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات الحكومية للحد من انتشار عدوى كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:08
من دوي السوابق العدلية العديدة واشتاق إلى السجن ليستريح بضعة اشهر لا أعوام اكل وشرب ونوم وترفيه وتجارة اللهم الطف بعبادك يا لطيف اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
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2 - خريبگي الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:50
هاذه الأيام لاحظت أصحاب السيارات يعترضون الفتيات المتوجهات للجامعة وذالك بحديقة كاليفورنيا بحي الفيلا ودون ان يستحيوا يعترضون للفتيات ويضايقوهن بشدة... ارجو ان يعاقب الأمن الوطني هاؤلاء الخارجين عن القانون بأشد العقوبات... وشكرا...
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