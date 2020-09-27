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كُتّاب وآراء
النيابة العامة تقرر إخضاع "عظام نعيمة" للخبرة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أنه تم العثور، مساء السبت، على بقايا عظام بشرية صغيرة الحجم وبعض الملابس بأحد الجبال بمنطقة تفركالت نواحي أكدز.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أنه على ضوء هذه المعطيات، تم فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة، عهد به للمركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، وذلك من أجل إجراء خبرة جينية على هذه العظام البشرية لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة، والقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة سوف تخبر الرأي العام بكل مستجد حول هذه الواقعة.