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كُتّاب وآراء
لسعات عقارب ترسل طفلين إلى الإنعاش بسطات
أفادت مصادر هسبريس بأن طفلين بإقليم سطات تعرّضا للسعات العقارب، الأحد، وجرى نقلهما على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية قصد تلقي العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الأولى تتعلّق بالطفل "و.ع"، البالغ من العمر 13 سنة، المنحدر من بني مسكين دائرة البروج، في حين تهمّ الحالة الثانية "أ.أ"، يقارب عمره 12 سنة، وينحدر من حي السلام بمدينة سطات.
وقدّم الطبيب المداوم بمستعجلات سطات الإسعافات الضرورية للمصابين، قبل أن يستعين بطبيب إنعاش، حيث قررا إدخال الطفلين قسم العناية المركزّة لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لخطورة وضعهما الصحي.