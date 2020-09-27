توقيف "لعوينة" يفضي إلى حجز نصف طن "طابا"

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية بيوكرى من حجز ما يناهز نصف طن من أوراق التبغ الخام "طابا"، كانت معدة للتوزيع، وذلك بمنزل في دوار "تكاض" التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وجاء تدخل المصالح الدركية على إثر معلومات توفرت لديها تهم تخصيص منزل لتخزين الممنوعات؛ فتم نصب كمين لمالكه أفلح في توقيفه، كما أسفرت عملية تفتيش المنزل عن حجز الكمية سالفة الذكر من أوراق التبغ.

ووضع الموقوف، الملقب بـ"لعوينة"، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع امتدادات القضية والمتورطين المحتملين فيها.

يشار إلى أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي في اشتوكة آيت باها سبق لها أن حجزت أزيد من طن من مسكر ماء الحياة في جماعة إنشادن، إلى جانب توقيف العشرات من المشتبه فيهم بالاتجار بالممنوعات، وذلك بعموم تراب الإقليم، وذلك ضمن خطة أمنية تهدف إلى اجتثاث منابع ترويج الممنوعات والتصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة.