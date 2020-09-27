مصرع 4 عمّال في وحدة لـ"تعليب السمك" بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي أربعة عمال، تتراوح أعمارهم بين 40 و45 سنة، مساء الأحد، مصرعهم بإحدى الوحدات الصناعية لتعليب السمك بحي أنزا شمال مدينة أكادير.

واستنادا إلى المعطيات الأولية المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن أحد العمال كان يحاول إصلاح مضخة لإفراغ صهريج أرضي لمخلفات الأسماك، قبل أن يسقط في الصهريج، فحاول آخر إنقاذه فهوى بدوره، والأمر نفسه وقع للعاملين الآخرين.

وانتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.