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كُتّاب وآراء
مصرع 4 عمّال في وحدة لـ"تعليب السمك" بأكادير
لقي أربعة عمال، تتراوح أعمارهم بين 40 و45 سنة، مساء الأحد، مصرعهم بإحدى الوحدات الصناعية لتعليب السمك بحي أنزا شمال مدينة أكادير.
واستنادا إلى المعطيات الأولية المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن أحد العمال كان يحاول إصلاح مضخة لإفراغ صهريج أرضي لمخلفات الأسماك، قبل أن يسقط في الصهريج، فحاول آخر إنقاذه فهوى بدوره، والأمر نفسه وقع للعاملين الآخرين.
وانتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
انا شخصيا لا أظن أن الأمر طبيعي و يجب تعميق الأبحاث و التحريات حول الأمر لتوضيح ما خفي
الله يغفر لهم و يرحمهم ويصبّر أهلهم
و يعوّض شبابهم بالجنة
فإن العامل الثاني الذي حاول انقاذ الأول هو بطل أما العاملين الثالث والرابع الذان شاهدا الأول والثاني يموتان وضحيا بحياتيهما لإنقاذهما رغم أن الأمر كان خطيرا جدا وفقدا حاتيهما فلا بد من تكريم لهؤلاء الأبطال قمة التضامن وقمة التضحية,
إنهم شهداء في سبيل الله ويجب على عائلاتهم الإفتخار بهؤلاء الأبطال, اما الدولة فيجب أن تكثف المراقبة بخصوص السلامة في المعامل