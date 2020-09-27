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الرئيسية | حوادث | مصرع 4 عمّال في وحدة لـ"تعليب السمك" بأكادير

مصرع 4 عمّال في وحدة لـ"تعليب السمك" بأكادير

مصرع 4 عمّال في وحدة لـ"تعليب السمك" بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:20

لقي أربعة عمال، تتراوح أعمارهم بين 40 و45 سنة، مساء الأحد، مصرعهم بإحدى الوحدات الصناعية لتعليب السمك بحي أنزا شمال مدينة أكادير.

واستنادا إلى المعطيات الأولية المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن أحد العمال كان يحاول إصلاح مضخة لإفراغ صهريج أرضي لمخلفات الأسماك، قبل أن يسقط في الصهريج، فحاول آخر إنقاذه فهوى بدوره، والأمر نفسه وقع للعاملين الآخرين.

وانتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حسن الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:29
فتح تحقيق. فتح تحقيق فتح تحقيق..... . ديما كنسمعو فتح تحقيق ومن بعد مباقي نسمعو تا حاجة. تا نتيجة. الله ارحمهم وارزق الصبر لاهلهم. ماتو شهداء لقمة العيش
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71
2 - med de sud الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:30
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان
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54
3 - مواطنة تحب بلدها الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:31
الله يا ربي انا لله وإنا إليه راجعون، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم ، قضاء الله وقدره كان فوق كل شيء ، الله يرحمهم جميعا
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42
4 - Younes Yo الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:31
هذا الأمر لا يقبله عقل !! كيف يعقل أن إختصاصيين في المضخات يتوفرون على سنوات طويلة في الخبرة أن يقعوا في مثل هذا الخطأ ؟؟
انا شخصيا لا أظن أن الأمر طبيعي و يجب تعميق الأبحاث و التحريات حول الأمر لتوضيح ما خفي
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23
5 - توفيق الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:31
اللهم ارحمهم وتوفهم أبرار في جناتك يارب وارزق اللهم أهلهم الصبر والسلوان
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39
6 - samir samir الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:31
الله اكبر إن لله وان اليه راجعون الله. الله يرحمهم و يصبر عائلاتهم
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25
7 - لاحول ولاقوة الا بالله الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:32
وأصحاب الشركات والمصانع واتقاو الله . راه شروط السلامة منعدمة فالمصانع والشركات . حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمهم ويغفر لهم.
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41
8 - daddaa الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:37
كلام غير منطقي يقدر يغرق واحد ويحاول يتقذو اخر وممكن يغرقو بجوج وهادك جوج لي بقاو يقدر يتاصلو بالمسؤولين باش ينقذو جوج لي غرقو اما باش واحد ينقذ واحد ويرميو انفسهم كاملين فلا ياقبلها المنطق والعقل ملي يطيحو ومايطلع فيهم حتا واحد ماغادي يطيحو الخرين ؟؟؟؟؟؟؟اللهم اغفر لهم وارزق اهلهم الضبر والسلوان والله يبين الحق
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33
9 - يوسف - السعودية الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:37
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله يغفر لهم و يرحمهم ويصبّر أهلهم
و يعوّض شبابهم بالجنة
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24
10 - أبو المهدي الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:41
اللهم أغفر لهم يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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15
11 - Kamal الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:43
ضحوا بارواحهم في سبيل انقاذ اخوانهم نحتسبهم شهداء عند الله
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23
12 - هشام الأحد 27 شتنبر 2020 - 22:47
شروط السلامة منعدمة, من جهة أخرى اذا كان هذا ما وقع بالفعل
فإن العامل الثاني الذي حاول انقاذ الأول هو بطل أما العاملين الثالث والرابع الذان شاهدا الأول والثاني يموتان وضحيا بحياتيهما لإنقاذهما رغم أن الأمر كان خطيرا جدا وفقدا حاتيهما فلا بد من تكريم لهؤلاء الأبطال قمة التضامن وقمة التضحية,

إنهم شهداء في سبيل الله ويجب على عائلاتهم الإفتخار بهؤلاء الأبطال, اما الدولة فيجب أن تكثف المراقبة بخصوص السلامة في المعامل
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