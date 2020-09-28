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كُتّاب وآراء
إنقاذ سبعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل سبتة
تمكنت البحرية الإسبانية، الأحد، من إنقاذ سبعة مهاجرين غير نظاميين بعرض البحر، قبالة سبتة المحتلة، أثناء محاولتهم الإبحار نحو الضفة الشمالية عبر قارب.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن المهاجرين السبعة يتحدرون من المغرب، وتم رصدهم من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني، على بعد ميلين شمال سبتة.
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن خدمة الإنقاذ البحري الإسباني "بينيميريتا" تلقت إشعارا بوجود قارب على متنه مجموعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل المدينة، فقامت بإنقاذهم ونقلهم إلى القاعدة البحرية.
وحسب الصحيفة عينها، فقد تم إخضاع المهاجرين لفحوصات طبية سريعة، قبل وضعهم في الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين.