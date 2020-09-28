24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تغير مراجعة نمط الاقتراع ملامح الخريطة الانتخابية في 2021؟ (5.00)

  2. وزير عدل سابق: هذه سلبيات الجمْع بين الشباب والكبار في السجون (5.00)

  3. حزب الاستقلال: الأداء الحكومي عشوائي .. والمغاربة يطلبون التغيير (5.00)

  4. عدد حالات فيروس كورونا النشطة بالمغرب يتخطى عتبة 20 ألفاً (5.00)

  5. الفنّان الجزائري إدير .. إبداع مغسول بنكهة الأرض وصوت الهدير (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | إنقاذ سبعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل سبتة

إنقاذ سبعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل سبتة

إنقاذ سبعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل سبتة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 10:10

تمكنت البحرية الإسبانية، الأحد، من إنقاذ سبعة مهاجرين غير نظاميين بعرض البحر، قبالة سبتة المحتلة، أثناء محاولتهم الإبحار نحو الضفة الشمالية عبر قارب.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن المهاجرين السبعة يتحدرون من المغرب، وتم رصدهم من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني، على بعد ميلين شمال سبتة.

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن خدمة الإنقاذ البحري الإسباني "بينيميريتا" تلقت إشعارا بوجود قارب على متنه مجموعة مهاجرين غير نظاميين بسواحل المدينة، فقامت بإنقاذهم ونقلهم إلى القاعدة البحرية.

وحسب الصحيفة عينها، فقد تم إخضاع المهاجرين لفحوصات طبية سريعة، قبل وضعهم في الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.