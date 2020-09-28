حملة أمنية تطيح بـ15 مشتبها فيه بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، الأحد، 15 شخصا بدوار سيدي مبارك بمقاطعة المنارة، بسبب جنح مختلفة كالسرقة والضرب والجرح واستهلاك المخدرات والسكر البين.

وخلال حملة باشرتها مصالح المنطقة الأمنية المنارة، مدعومة بعناصر من الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، تمكنت من توقيف شخص اشتبه بإحداثه خسارة مادية بملك الغير، وآخر مبحوث عنه على الصعيد الوطني.

كما مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف شخصين آخرين مبحوث عنهما في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح البليغ، وضبط 7 أشخاص في حالة تلبس بحيازة واستهلاك مخدر "الشيرا"، و4 آخرين في حالة سكر بيّن.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش قد سجلت في بلاغ، توصلت به هسبريس، انتشار منسوب الجريمة والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وتفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات في دوار سيدي مبارك بمقاطعة المنارة.