24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:16
|13:23
|16:42
|19:20
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلطات الدار البيضاء تحارب ترويج السلع المهربة
- جمعية أميناتو حيدر
- "الحَجر" يرفع جرعة الهشاشة لدى المهاجرين واللاجئين في المغرب
- عن مشروع مدونة الشغل
- الحيسن يسبر أغوار فن التّشكيل المغربي المعاصر
الفنّان الجزائري إدير .. إبداع مغسول بنكهة الأرض وصوت الهدير (5.00)
ترهانين: أنغام الموسيقى رسالة سلام .. والطوارق "ملوك الصحراء" (5.00)
- "الأحرار" يختتم قافلة "100 يوم" .. وأخنوش يشخص مشاكل المغاربة - (126)
- بعد أسابيع من الاختفاء .. العثور على جثة الطفلة نعيمة بزاكورة - (115)
- مغاربة يشتكون "سيلونات الجزائر" ويطالبون الحكومة بالعودة للبلاد - (73)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة بتجييش مدنيين ومسلحين بالكركرات - (66)
- حزب الاستقلال: الأداء الحكومي عشوائي .. والمغاربة يطلبون التغيير - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة أمنية تطيح بـ15 مشتبها فيه بمدينة مراكش
أوقفت مصالح الأمن بمراكش، الأحد، 15 شخصا بدوار سيدي مبارك بمقاطعة المنارة، بسبب جنح مختلفة كالسرقة والضرب والجرح واستهلاك المخدرات والسكر البين.
وخلال حملة باشرتها مصالح المنطقة الأمنية المنارة، مدعومة بعناصر من الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، تمكنت من توقيف شخص اشتبه بإحداثه خسارة مادية بملك الغير، وآخر مبحوث عنه على الصعيد الوطني.
كما مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف شخصين آخرين مبحوث عنهما في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح البليغ، وضبط 7 أشخاص في حالة تلبس بحيازة واستهلاك مخدر "الشيرا"، و4 آخرين في حالة سكر بيّن.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش قد سجلت في بلاغ، توصلت به هسبريس، انتشار منسوب الجريمة والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وتفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات في دوار سيدي مبارك بمقاطعة المنارة.