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الرئيسية | حوادث | كوكبة الدراجين تحبط تهريب زيوت مدعمة بتزنيت

كوكبة الدراجين تحبط تهريب زيوت مدعمة بتزنيت

كوكبة الدراجين تحبط تهريب زيوت مدعمة بتزنيت
مصطفى البكار
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 13:40

أحبطت فرقة كوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي بتزنيت، الأحد، عملية تهريب كمية من زيوت المائدة المدعمة كانت محملة على متن حافلة للنقل الوطني.

العملية الأمنية، التي تمت على مستوى السد القضائي الكائن بجماعة الركادة، أسفرت عن ضبط 500 لتر من الزيوت المهربة بعد تفتيش روتيني أجرته العناصر الدركية على حمولة الحافلة القادمة من مدينة طانطان في اتجاه مدن الداخل.

وقد جرى وضع السائق ومساعده تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقهما.

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