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كُتّاب وآراء
محاولة اختطاف قاصر توقع بأربعيني بآيت ملول
تمكّنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة آيت ملول، مساء الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر ومحاولة الاختطاف والسكر العلني البين.
وأورد مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد غرّر، وهو في حالة سكر متقدمة، بطفل قاصر يبلغ من العمر خمس سنوات بمدينة أيت ملول، حيث استدرجه إلى داخل سيارة أجرة كانت متوجهة إلى مدينة إنزكان، قبل أن تتم محاصرته من قبل عدد من المواطنين وتتمكن الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة من توقيفه.
وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.