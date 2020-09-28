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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع في حاوية أزبال وسط أزرو

العثور على جثة رضيع في حاوية أزبال وسط أزرو

العثور على جثة رضيع في حاوية أزبال وسط أزرو
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:21

عُثر، صباح الاثنين، على جثة رضيع حديث الولادة، مرمية وسط حاوية أزبال موضوعة جوار السور الخارجي لإعدادية صخر الكائنة بحي أحداف وسط مدينة أزرو.

وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن جثة الرضيع ما زالت تحتفظ بجزء من الحبل السري، مبرزة أن التحريات الأولية تفيد بأنه لم تمض إلا فترة قصيرة على ولادة الرضيع قبل التخلص من جثته بحاوية النفايات.

وأبرزت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة بمدينة أزرو، بعد إخطارها بالحادث، هرعت، إلى جانب مصالح السلطة المحلية، إلى عين المكان، حيث باشرت البحث في هذه القضية.

وبأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي بمستشفى 20 غشت بمدينة أزرو، لإخضاعها للتشريح الطبي لبيان سبب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عصام الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:59
نتمنى الدولة يكون عاجبها الحال لي وصلنا دابا
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32
2 - سباتة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:59
كثر لفساد و زنا و اتباع شهوات و الإغتصاب. و الأسرة و المجتمع و ووزارة العدل يتفرجون مكبلين الأيادي. ينتظرون حلول أن تنتج لوحدها.
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25
3 - إيمان الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:15
لا حول ولا قوة إلا بالله غي ولد ولووح بحال كيرميو شي زبل
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15
4 - naimar الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:25
هل بلدنا العزيز أصبح على هذا الحال أصبحنا نفيق على أخبار القتل و الإغتصابات وعلى المتخلى عنهم أمام اوداخل حاويات الأزبال حسبنا الله ونعم الوكيل
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7
5 - Youssef الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:32
هده نتيجة العلاقات الغير الشرعية،حسبنا الله ونعم الوكيل.
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5
6 - هند الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:33
صافي كملات و الله ولى المغرب عبارة عن مستنقع مليئ بالفساد و الزنا و كثرو علينا اللواطين و البدوفيلين خرجو على جيل على قدو و شبعوه عقد نفسية
و كثر الظلم على العجزة و اغتصاب اطفال صافي اش بقى و بلا منساو القطاطعية لمخلاو جيوب و وجوه ووووو
صافي عيينا و الله قلبنا تمزق و المسؤولين منعرف فين هما مخلين الشعب خايض مع هد الهموم و المناكر
الله اتاخد الحق يا ربي الله اتاخد الحق
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6
7 - سيمو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:38
راه باش ميقولوش عليهم ألق..بات سماوهم الأمهات العازبات هدشي ديال الحداثة والحرية الشخصية والجمعيات ديال ألتق..بين نسأل الله حسن الخاتمة
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1
8 - مصطفى ملو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:38
واش صافي نبقاو حنا مقابلين غير أخبار كورونا و الاغتصاب والضرب والجرح...
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-2
9 - سيمو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:41
بعض المرات كنتاسف حيت معنديش البنات عندي غير الذكور وبعض المرات كنحمد الله ونشكرو حيت معطنيش البنات اللهم أهدي أولادنا وبناتنا
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-4
10 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:42
راجين من سكان مدينة ازرعو كل من عرف صاحبة هدا الفعل ان يخبر الشرطة من جيران او ما شابه دلك لتأخذ عقابها ان كان هناك عقاب
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3
11 - منتمي للمغرب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:45
وما هي المشكلة لان اذا كنا ندافع على المجرمين و المغتصبين ,مادام عندنا قانون يبيح الحريات الشخصية(الجنسية) لاداعي للهتافات الفارغة
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3
12 - الغاضبة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:11
لها الدرجة ولينا رخاص لهده الدرجة البشر ما بقى كيسوى والو في المغرب اختطاف اغتصاب قتل رمي تشويه............. الى متى نفسيتنا تعبت لك الله لك الله لك الله يا وطني
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