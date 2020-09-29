كمين للدرك يوقع بمروّجَيْن لـ"ماء الحياة" ببولنوار

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطّان بتنسيق مع المركز الترابي لبولنوار، ضواحي مدينة خريبكة، الإثنين، من توقيف أحد المبحوث عنهم على الصعيد الوطني بسبب تورطه في عدد من قضايا ترويج مسكر ماء الحياة بالمنطقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية تمت بتراب مركز بولنوار تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بخريبكة، حيث تقمص أحد الدركيين دور زبون يرغب في شراء كمية من "الماحيا"، قبل أن يتم توقيف المزود الرئيسي بتلك المشروبات الكحولية، وبعد ذلك توقيف أحد شركائه متلبسا بحيازة كمية مُعدة للترويج والاستهلاك.

وأمرت النيابة العامة المختصة، تضيف مصادر هسبريس، بوضع الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجريه المركز الترابي للدرك الملكي بحطان، في أفق تقديمهما في حالة اعتقال أمام النيابة العامة ومتابعتهما كل بحسب المنسوب إليه.