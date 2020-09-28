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الرئيسية | حوادث | الدرك يستعين بكلاب مدربة في قضية وفاة نعيمة

الدرك يستعين بكلاب مدربة في قضية وفاة نعيمة

الدرك يستعين بكلاب مدربة في قضية وفاة نعيمة
هسبريس من زاكورة
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:20

كشف مصدر أمني مسؤول أن المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، الذي عهد إليه بفتح بحث قضائي دقيق في قضية وفاة الطفلة "نعيمة" بدوار تفركالت، استعان اليوم الاثنين بكلاب مدربة تابعة لجهاز الدرك الملكي لتمشيط المنطقة وجمع الأدلة والمعطيات اللازمة في هذه القضية.

وحسب المعطيات التي وفرها المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المركز القضائي للدرك الملكي، وبتنسيق مع عناصر المراكز الترابية للدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، سيقوم بحملات تمشيطية بالدوار المعني والدواوير المجاورة لعلها تصل إلى الواقف وراء الجريمة أو أدلة أخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

كما سيقوم بعض عناصر الدرك الملكي بإطلاق الكلاب المدربة مساء اليوم الاثنين بالمنطقة المعنية، فيما ستقوم دوريات أخرى بتمشيط الدوار والدواوير المجاورة للكشف عن ملابسات الواقعة التي هزت الرأي العام الوطني، بعد أقل من شهر على تسجيل واقعة مماثلة بمدينة طنجة.

وأوضح المتحدث عينه أن عملية الاستعانة بالكلاب المدربة تمت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي أمر المركز القضائي بإجراء خبرة جينية على العظام البشرية التي عثر عليها لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة.

وأشار الأمني ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية قامت منذ إبلاغها بخبر اختفاء الطفلة الضحية بالبحث عنها في كل مكان، خاصة بالدوار الذي تقطنه والدواوير المجاورة، بالإضافة إلى الآبار القريبة من مسكن أسرتها، لافتا إلى أن "هناك مجهودا كبيرا بذل في هذه الواقعة، لكن دون العثور على الضحية وعلى آثارها إلى أن تم العثور عليها جثة هامدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ana الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:27
حسب رأيي فالقاتل واحد من سكان الدوار الذي تقطنه المرحومة وذلك بسبب أنه يعرف جميع الخبايا عليها لذا وجب فقط تكثيف وحصر لائحة المتهمين وخصوصا دوي السوابق ومن تم سيتم التعرف على هذا الوحش الأدمي
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2 - عمي لحسن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:28
يالي حتا فات الفوت عاد سولتي.........
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-2
3 - stop الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:34
العائلة جات عند الجوندارم نهار 17.08.2020 وكان عليهم استعمال الكلاب,الان بعد 40 يوم اختلطت الروائح ,المهم واحد من الدوار اقتلها وبعد 10 ايام وضع جثتها في الجبل بعد ان شارك اهل الدوار في البحث عنها
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14
4 - MOUISSA الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:34
مع الأسف هناك إحتمالين أحلامها مر إما إختطاف و إغتصاب تم القتل أو الإختطاف الطفلة بسبب عيونها الزوهرية لتقتل من أجل البحت عن الكنز و في الختام أينكم يا مناهضي عقوبة الإعذام بدعوى الحق في الحياة هده الطفلة البريئة لا تستحقها و صدق قوله تعالى و إذا المو ودة سئلت لأي ذنب قتلت صدق الله العظيم
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11
5 - مراقب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:34
الروح عزيزة عند الله لي خلقها هذ الوحش البشري غادي يتشد يتشد وله عذاب في الدنيا والاخرة
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21
6 - Imane ab الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:35
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
ولماذا هذه الكلاب المدربة لم تخرجوها وقت اختفاء الطفلة نعيمة،لكان ربما الجاني بقبظة الأمن والطفلة البريئة حية،
المشكل في بلادنا عدم اخذ الأمور بجدية حتى تقع الكارثة
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25
7 - طارق الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:42
لماذا لم يتم الاستعانة بالكلاب المدربة في البداية؟ كان ممكن أن تساعد هده الكلاب في العثور على الطفلة وهي حية ترزق. دائما لا يتم إصدار الأوامر بالبحث الدقيق إلا عند فوات الاوان (ضهور الجثة) و بضغط من الرأي العام. لاحول ولا قوة إلا بالله.
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14
8 - اطفالنا في خطر الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:44
لا حول ولا قوة إلا بالله وبغينا يرجع تنفيد حكم الاعدام في حق المجرمين والمغتصبين والغاء العفو الملكي اطفالنا في خطر هذا شي لا يقبله الله ولا العبد وحشومة وعار هذا الاستهتار بارواح الناس المجرمين والمغتصبين طغاو حيت مكيناش الاحكام والقضاء والقانون حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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9 - مواطن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:44
صراحة و بدون مجاملة نشكر جريدة هسبريس على ما تقوم به من مواكبة احزان الناس و اخراج مثل هكذا احداث الى الرأي العام و اعطاء القضية صبغة وطنية لتتظافر الجهود في حل لغز الجرائم و لايجاد حل لهاته المعظلة التي اصبحت تألمنا كثيرا ،و الوصول في الاخير الى علاج فعال يستئصل التلاعب بطفولتنا البريئة و يحميها ،شكرا هسبريس.
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