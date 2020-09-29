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كُتّاب وآراء
إحباط تهريب شحنة من الكوكايين في ميناء طنجة
أوقفت عناصر الأمن بميناء طنجة المتوسط، الإثنين، شخصين يبلغان من العمر 46 و48 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، أن عناصر شرطة الميناء، "ضبطت 648 غراما من مخدر الكوكايين مخبأة داخل مقصورة قيادة شاحنة كانت تستعد للدخول إلى المغرب بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إسبانيا".
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة "أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة، وتحديد هوية الشخص الذي كانت شحنة المخدرات موجهة إليه، والذي تم توقيفه بدوره بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي طنجة والرباط".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.