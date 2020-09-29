توقيف متورطٍ في قضايا ترويج المخدرات بطنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت مصالح الأمن بطنجة، الاثنين، شخصا يبلغ من العمر خمسين سنة، بضواحي المدينة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن الموقوف يشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني، وقد جرى توقيفه بمنزله بمنطقة "كزناية"، مشيرا إلى أن عملية التفتيش المنجزة "أسفرت عن العثور بحوزته على عدة جرعات من مخدر الكوكايين".

كما تم العثور بحوزته، يضيف المصدر ذاته، على "مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، وسيارة رباعية الدفع، ومجموعة من لوحات ترقيم وطنية وأجنبية يشتبه في كونها مزيفة، فضلا عن حجز وثائق تعريف في اسم الغير وقنينة غاز مسيل للدموع".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.