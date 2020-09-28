توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة

رشيد بيجيكن من أكادير

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الإثنين، شخصا يبلغ عمره حوالي 42 سنة، على السجن المحلي لآيت ملول، في انتظار مثوله أمام أنظار قاضي التحقيق، وذلك لتسببه في افتضاض بكارة ابنته البالغة من العمر 16 سنة، وممارسة الجنس معها لأزيد من سنة.

وكانت الضحية قد باحت لأحد أقربائها بالواقعة بعدما لاحظ عليها اضطرابات سلوكية، قبل أن يتم تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة، التي عملت على توقيف الأب الذي يشتغل في قطاع البناء، حيث اعترف تمهيديا بالمنسوب إليه.

وأحالت المصالح الدركية الشخص المشتكى به، وهو أب لأربع بنات وأبناء، على أنظار النيابة العامة باستئنافية أكادير، حيث قرر الوكيل العام بها إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه تفصيليا، وتم إيداعه سجن آيت ملول.