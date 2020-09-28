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الرئيسية | حوادث | توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة

توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة

توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:10

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الإثنين، شخصا يبلغ عمره حوالي 42 سنة، على السجن المحلي لآيت ملول، في انتظار مثوله أمام أنظار قاضي التحقيق، وذلك لتسببه في افتضاض بكارة ابنته البالغة من العمر 16 سنة، وممارسة الجنس معها لأزيد من سنة.

وكانت الضحية قد باحت لأحد أقربائها بالواقعة بعدما لاحظ عليها اضطرابات سلوكية، قبل أن يتم تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة، التي عملت على توقيف الأب الذي يشتغل في قطاع البناء، حيث اعترف تمهيديا بالمنسوب إليه.

وأحالت المصالح الدركية الشخص المشتكى به، وهو أب لأربع بنات وأبناء، على أنظار النيابة العامة باستئنافية أكادير، حيث قرر الوكيل العام بها إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه تفصيليا، وتم إيداعه سجن آيت ملول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - سليم الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:18
هل نعيش داخل مجتمع أم داخل غابة؟ مجتمع يغتصب فيه الأب ابنته يستوجب تغييرا جذريا ومعالجات عميقة وليس فقاعات هوائية.
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101
2 - ورزازات /هولندا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يعجز اللسان عن الكلام
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120
3 - Saad الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:19
لطفك يارب. وحوش آدمية . انعدمت الأخلاق.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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80
4 - فريد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:20
الأب من حضن دافئ إلى وحش كاسر ضاع الأمن و فقد حتى من الأقربين نسأل الله اللطف
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82
5 - شريف الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:21
عصر الظلمات والخبائث اللهم ردنا اليك ردا جميلا
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70
6 - ريان الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:24
السلام عليكم، اظن والله أعلم براءة لان بلدنا الحبيب يحكم بالعدل، تعودنا على ذلك،
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11
7 - صراحة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:25
بكثرة فداحة وخطورة الجرائم التي نسمعها كل يوم بدءت اشعر ان لا فاءدة ترجى في هده الدنيا
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34
8 - logique الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:29
لا حول ولا قوة الا بالله ما هذه الوحشية ؟ اب مع ابنته خلال سنة كاملة رغم أن البنت عمرها 16 سنة . لماذا بقيت كل هذه المدة وهي تمارس الجنس مع أبيها . اللهم هذا منكر . رحمتك يا رب
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17
9 - MOHAMED الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:30
دبا حيت اب ما خاسوش اعدام حيت بعض الاباء لا يدركون ان الله الذي خلق الطفل ليس العكس، لديهم مرض التملك.
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5
10 - مريم الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:33
يا رب السلامة ، الله يستر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..هادشي ولى ك يخلع
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18
11 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 28 شتنبر 2020 - 21:35
الطف بنا يارب العالمين اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين
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14
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