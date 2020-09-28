إحباط محاولتي هجرة "غير نظامية" لمغاربة بسبتة

جمال سماحي من تطوان

أحبطت البحرية الإسبانية، الإثنين، محاولتين منفصلتين للوصول إلى الضفة الشمالية، عبر سواحل ثغر سبتة المحتل، وتمكنت من توقيف أحد عشر مرشحا للهجرة غير النظامية من أصول مغربية.

وحسب ما أوردته صحيفة "إلفارو دي سيوتا" المحلية فإن وحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت من اعتراض قارب قادم من المغرب وعلى متنه سبعة أشخاص، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى ميناء سبتة لإجراء الفحوصات الطبية قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الحرس المدني الإسباني أجهضت في اليوم نفسه محاولة أخرى للوصول إلى الجزيرة الخضراء، عقب توقيفها أربعة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، انطلقت مغامرتهم البحرية من سواحل سبتة، وتم وضعهم، بدورهم، تحت تدبير الحجر الصحي تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين.