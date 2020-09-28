الدرك يحجز أطنانا من اللحوم الفاسدة نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد، نواحي سطات، الإثنين، في إحباط عملية نقل لحوم فاسدة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، كانت موجّهة إلى الاستهلاك في بعض مؤسسات الإيواء والإطعام بإحدى المدن المغربية.

ووفق مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد أوقفت اليوم شاحنة على مستوى السدّ القضائي بمنطقة أولاد سعيد، غرب مدينة سطات، تبيّن أنها محملة بما يقارب طنّا من اللحوم مجهولة المصدر، وبعضها منتهية الصلاحية، ليتم توقيف السائق وحجز الشاحنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية أسفرت عن تحديد مصدر كمية اللحوم المحجوزة، إذ انتقلت عناصر الدرك الملكي من أولاد سعيد إلى مدينة سطات، بتنسيق مع المركزين الترابي والقضائي والأمن الوطني والسلطة المحلية، إلى مستودع مرخّص له من قبل الجهات المختصة، يتواجد بحي مفتاح الخير، حيث عثرت على شاحنة ثانية مركونة أمامه، محمّلة بما يقارب 5 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

وقامت لجنة مختلطة مكوّنة من درك أولاد سعيد والمركزين القضائي والترابي بسطات، وعناصر الأمن الوطني، وممثل عن السلطة المحلية ورئيس مكتب حفظ الصحة ببلدية عاصمة الشاوية، فضلا عن ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمدينة ذاتها، بإتلاف أطنان اللحوم المحجوزة بطمرها تحت التراب في حفر عميقة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات أمرت بفتح بحث قضائي لكشف ظروف وملابسات الحصول على اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، قبل اتخاذ القرار القانوني في حق كل من له صلة بالحادث.