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كُتّاب وآراء
حجز 23 رافدة من خشب الأرز المهرب بمرموشة
تمكنت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم بولمان، الإثنين، من مصادرة 23 رافدة من خشب الأرز خلال عملية مداهمة لورشة للنجارة كائنة بمركز جماعة مرموشة.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه العملية مكنت من توقيف مالك الورشة المذكورة، مبرزة أنها جاءت إثر تعقب مصير أشجار من الأرز تم اكتشاف قطعها بغابة مرموشة.
المصادر ذاتها أبرزت أن هذه العملية أسفرت، فضلا عن حجز الرافدات الخشبية التي تعود للأشجار التي تم رصد تدميرها بغابة مرموشة، عن ضبط كمية مهمة من الألواح الخشبية من شجر الأرز النادر داخل الورشة المعنية.