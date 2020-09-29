الشرطة القضائية تُفكّك عصابتيْن للسرقة بطانطان

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن طانطان من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكتيْن إجراميتيْن تنشطان في السرقات بالكسر من داخل المنازل ووكالة لتحويل الأموال في حي "تكيريا".

المعلومات الأولية للبحث كشفت استهداف العصابة الأولى، المكونة من شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وكالة لتحويل الأموال، حيث قاما، نهاية الأسبوع الماضي، بإزالة كاميرا المراقبة استعدادا لتنفيذ أعمال سرقة، قبل أن ينكشف أمرهما ويلوذا بالفرار.

وتورطت الشبكة الثانية، التي تتكون من ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق، في اقتراف عمليات سرقة بالكسر من داخل منازل، في غياب ساكنيها، حيث استولوا على عدد من الأغراض الشخصية والتجهيزات المنزلية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المسروقات، إلى جانب أدوات تدخل في اقتراف السرقات عبارة عن معدات للكسر ولوحات ترقيم مزورة، فضلا عن استرجاع مجموعة من الممتلكات المحصلة من عمليات السرقة.

وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد مستوى تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن كشف كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

يُشار إلى أن سكان الحي سالف الذكر عبّروا، ضمن إفادات متفرقة لهسبريس، عن استحسانهم تلك التدخلات الأمنية الناجحة؛ وذلك بعد فك لغز عدد من السرقات في ظرف وجيز، وتوقيف الضالعين في تنفيذ تلك الأفعال الإجرامية. وفي السياق نفسه تشن المصالح الأمنية بطانطان حملات واسعة النطاق تروم استتباب الأمن والتصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة وإزالة كل الشوائب الأمنية على مستوى المدينة.