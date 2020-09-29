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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تعترض "حراكة" أمام سواحل سبتة

البحرية الإسبانية تعترض "حراكة" أمام سواحل سبتة

البحرية الإسبانية تعترض "حراكة" أمام سواحل سبتة
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 14:40

أحبطت عناصر الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة المحتل، في أولى ساعات صباح الثلاثاء، محاولة عشرة مرشحين للهجرة غير النظامية، من أصل مغربي، الوصول نحو الضفة الشمالية، في عمليتين منفصلتين.

وحسب ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن خدمة الإنقاذ البحري الإسباني تدخلت لاعتراض قاربين مطاطيين، في عمليتين منفصلتين، عقب رصدهما بعرض البحر قبالة سواحل سبتة، مشيرة إلى أن كل قارب كان يحمل خمسة مهاجرين مغاربة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الخدمة البحرية قامت بنقل المهاجرين العشرة إلى القاعدة البحرية، حيث تم إخضاعهم لفحوصات طبية من طرف أطر منظمة الصليب الأحمر، قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي بالمستشفى القديم التابع لذات المنظمة، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أنه جرى، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إحباط محاولة ما يقرب من عشرين مغربيا مرشحا للهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، معتبرة أن هذا الوضع هو "انعكاس حقيقي لحالة الضغط المسجلة".

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