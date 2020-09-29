شرطة مراكش تطيح بمتورط في تهديد حياة المارة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، صباح الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها شخصا يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الفرقة الحضرية المذكورة أوقفت، الأحد، الشخص المعني، على خلفية تهديد المارة باستعمال مدية كبيرة الحجم، وتعريض رجال الأمن للخطر قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وإثرها، كثّفت عناصر الأمن من تحرياتها الميدانية؛ ما مكنها من تشخيص هوية المشتبه فيه، وإيقافه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية وتقديمه أمام العدالة.