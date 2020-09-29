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كُتّاب وآراء
أمن العرائش يجهض عملية تهريب دولي للمخدرات
أجهضت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، مساء الاثنين، عملية للتهريب الدولي المخدرات، حيث حجزت طنا و20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت سيارة نفعية على مستوى المنطقة الغابوية المحاذية لحي المحيط بمدينة العرائش، يشتبه في نقلها لشحنة من مخدر الشيرا الموجهة إلى التهريب عبر المسالك البحرية؛ قبل أن يعمد سائقها إلى التخلي عن حمولته المكونة من 32 رزمة، والتي بلغ وزنها الإجمالي طنا و20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية ما زالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حصر امتداداته وارتباطاته المحلية والدولية.