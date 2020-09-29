24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. توقيف متورطٍ في قضايا ترويج المخدرات بطنجة (5.00)

  2. وزارة الصناعة تُطلق بنك مشاريع لتشجيع المقاولات (5.00)

  3. صادرات الأسمدة تدعم رقم معاملات الفوسفاط أمام تداعيات "كورونا" (5.00)

  4. التسريح بسبب "كورونا" يَطال قرابة 5 آلاف عامل بالدار البيضاء (5.00)

  5. المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أمن العرائش يجهض عملية تهريب دولي للمخدرات‎

أمن العرائش يجهض عملية تهريب دولي للمخدرات‎

أمن العرائش يجهض عملية تهريب دولي للمخدرات‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 14:25

أجهضت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، مساء الاثنين، عملية للتهريب الدولي المخدرات، حيث حجزت طنا و20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت سيارة نفعية على مستوى المنطقة الغابوية المحاذية لحي المحيط بمدينة العرائش، يشتبه في نقلها لشحنة من مخدر الشيرا الموجهة إلى التهريب عبر المسالك البحرية؛ قبل أن يعمد سائقها إلى التخلي عن حمولته المكونة من 32 رزمة، والتي بلغ وزنها الإجمالي طنا و20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية ما زالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حصر امتداداته وارتباطاته المحلية والدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.