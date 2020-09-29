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كُتّاب وآراء
هتك عرض قاصر يقود إلى توقيف خمسيني بطنجة
أوقفت دورية للقوات العمومية، مساء الاثنين، شخصا في منتصف عقده الخامس، بمنطقة بني مكادة، بطنجة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر، وتعريضه لهتك العرض بدون عنف.
وأفاد بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، بأن الموقوف يبلغ من العمر 56 سنة، وقد ضبط متلبسا باستدراج طفل قاصر يبلغ من العمر ثماني سنوات، وتعريضه لاعتداء جنسي بمنطقة خلاء مجاورة لحي "الشرف" بمدينة طنجة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
باينة بنادم فقد عقله. وتصرف كالحيوان
انتهى الكلام في هذه الأفعال الشنيعة لاغتصابهم الأطفال البريئة وهتك عرضهم واستغلال ضعفهم ولا حيلة لهم
فمن يأخذ بحق هؤلاء الأطفال هل نحن حقا دولة مسلمة ولها الحق والقانون
مع توالي مثل هذه الأخبار في ظرف زمني قصير أكاد أجزم أنه يتم التمهيد لقانون الجنس بالتراضي وإلا لما لم نكن نرى مثل هذه الأخبار في الصحافة الصفراء رغم أننا كنا نتوصل ونسمع عن هذه الممارسات الشاذة في الأحياء.
الله ادير شي تاويل ديال الخير او صافي را هد الشي كتر كتر بززززاف مابقيناش مزال قادرين نتحملو نسمعوا بحال هد الإجرام
والمضحك أنه وجد متلبسا وقبض عليه للاشتباه.
هدا هو الحل الوحيد لتوقف الاغتصابات بكل انواعها
هذا الشي ما كنسمعوهش هنا في بلاد غير المسلمين
إذ لم يتم معاقبة هؤلاء الاشرار بأشد العقوبات فسيرسل الله لنا آية من السماء تدمرنا وتدمر هؤلاء الحكام الذين يرون المنكر ولم يغيروه