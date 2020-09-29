هتك عرض قاصر يقود إلى توقيف خمسيني بطنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت دورية للقوات العمومية، مساء الاثنين، شخصا في منتصف عقده الخامس، بمنطقة بني مكادة، بطنجة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر، وتعريضه لهتك العرض بدون عنف.

وأفاد بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، بأن الموقوف يبلغ من العمر 56 سنة، وقد ضبط متلبسا باستدراج طفل قاصر يبلغ من العمر ثماني سنوات، وتعريضه لاعتداء جنسي بمنطقة خلاء مجاورة لحي "الشرف" بمدينة طنجة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.