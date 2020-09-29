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الرئيسية | حوادث | هتك عرض قاصر يقود إلى توقيف خمسيني بطنجة

هتك عرض قاصر يقود إلى توقيف خمسيني بطنجة

هتك عرض قاصر يقود إلى توقيف خمسيني بطنجة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:05

أوقفت دورية للقوات العمومية، مساء الاثنين، شخصا في منتصف عقده الخامس، بمنطقة بني مكادة، بطنجة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر، وتعريضه لهتك العرض بدون عنف.

وأفاد بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، بأن الموقوف يبلغ من العمر 56 سنة، وقد ضبط متلبسا باستدراج طفل قاصر يبلغ من العمر ثماني سنوات، وتعريضه لاعتداء جنسي بمنطقة خلاء مجاورة لحي "الشرف" بمدينة طنجة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - ابن حمو مزگيتام الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:11
أتخيل صدمة يأجوج ومأجوج عندما يصلون إلى المغرب ولا يجدون ما يفسدون
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82
2 - من تافيلالت الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:13
لاحول ولا قوة إلا بالله طفح الكيل
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31
3 - مغربي في اسبانيا الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:13
يمكن تسمية هذا العصر عصر الاغتصاب
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29
4 - سبحان الله الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:15
للكشف عن الظروف والدوافع والخلفيات! !
باينة بنادم فقد عقله. وتصرف كالحيوان
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24
5 - محمد الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:15
لاحول ولاقوة إلا بالله وايغيت غير نفهم واش هاد الدولة ناعسة حتى هاد الدرجة والحد الأن ما سمعنا حتى شي مسؤول يقول ينادي بتطبيق اقصى العقوبات في حق هؤلاء المجرمين حتى. يتوقف هذا الاغتصاب الوحشي في حق الاطفال
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26
6 - moon shadow الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:16
وا عجبي.... ما الذي يحدث؟؟؟؟ واش هاد العينة من البشر متواجدة فعلا فوق كوكب الأرض.. طفل و ذكر و ثمان سنوات...؟؟؟؟ كيف للتكوين الفيزيولوجي للإنسان ان يسمح للرغبة الجنسية عند الرجل ان تميل نحو الأطفال الذكور الصغار؟؟؟ لي عندو شي تفسير علمي او طبي يشرح لي حيتاش راه هادشي خارق للطبيعة و تعدى حدود المرض او الشذوذ
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17
7 - hassan nouri الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:17
السؤال المطروح لو مشدوهش القواة العمومية كان الطفل حتى هو غادي ايكون في عداد الموتى
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16
8 - أين هي العدالة !! الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:18
يبدوا ان الطاقة اﻻستعابية للسجون بالمغرب مملوءة !! أغلبهم بيدوفيلي !! ارحمونا ..!! اﻻعدام حياة ، وحماية للحقوق اﻻطفال !! لوﻻ رحمة من الله ، لقتله بعد إغتصابه ...
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18
9 - لن يتغير شيء الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:20
هناك الاف قبل عدنان و الاف بعده.....سيستمر النزيف لأن هناك تطبيعا مجتمعيا مع الفساد...و من يعتقد أن الحملات في العالم الافتراضي ستؤتي اكلها فهو واهم...الوحوش الآدمية التي تهتك عرض الصغار و الكبار موجودة في أرض الواقع و محاربتها تكون بتغليظ الاحكام القضائية و مراقبة الاهل لاطفالهم في كل ثانية و حين.....
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24
10 - احلام الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:20
ياربي السلامة شنو واقع لهاد الناس مع الاغتصاب واش جاهم السعار ولاهبلو هادشي راه بزاف
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12
11 - اطفالنا في خطر! الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:22
هاذ الشيء ما بغا يتقاضا . كنت ضد الاعدام الى حد الساعة لكن الان اظيف صوتي للأصوات المطالبة بالإعدام والا البلاد مشات: نصفها غادي يرجع معتدين جنسيين والنصف الآخر معتدى عليهم.
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12
12 - فتيحة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:22
اش هاد الفضيحة اللي ولينا كنسمعو تقريبا كل نهار؟ واش هاد المرض الله ياخد فيهم الحق فين هو القانون الرادع اللي غادي ينهي هاد المهزلة هادشي بزاف
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10
13 - simo الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:23
والإعداااااااام لهذه الوحوش لوقف هذه الظاهرة قبل أن تستفحل في مجتمعنا ويعم الخوف على فلذات أكبادنا
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10
14 - إالمبادرة الوطنية للزواج الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:24
كل صباح ولينا كنصبحو على التغرير والاغتصاب. انا اقترح على الدولة انها الدير بناقص من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعويضها بالمبادرة الوطنية لتزويج اي ذكر وصل سن الرشد من 13 عام حتى ل113 عام، لعل وعسي تحبس هذا الجائحة اللي ولات اخطر من كورونا.
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15 - ملاحظ سابق الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:24
الإعدام ثم الاعدام حتى يكون عبرة كبيرة للآخرين لا للأحكام المخففة
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9
16 - ملاك الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:24
اغتصاب اغتصاب اغتصاب اغتصاب...!!!!!!! هادشي بزاف غادي نحماق
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6
17 - saloua الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:25
لا حول ولا قوة الا بالله
انتهى الكلام في هذه الأفعال الشنيعة لاغتصابهم الأطفال البريئة وهتك عرضهم واستغلال ضعفهم ولا حيلة لهم
فمن يأخذ بحق هؤلاء الأطفال هل نحن حقا دولة مسلمة ولها الحق والقانون
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5
18 - oussama الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:27
هذا ليس بشيء جديد بل إننا كنا نعيشه منذ الأزل والفرق هو تطرق الإعلام أخيرا لهذه الظاهرة، عقوبة الإعدام أصبحت ضرورة ملحة وكل من يطالب بإلغائها يجب التحقيق في ماضيه فهو غالبا يغتصب الأطفال.
مع توالي مثل هذه الأخبار في ظرف زمني قصير أكاد أجزم أنه يتم التمهيد لقانون الجنس بالتراضي وإلا لما لم نكن نرى مثل هذه الأخبار في الصحافة الصفراء رغم أننا كنا نتوصل ونسمع عن هذه الممارسات الشاذة في الأحياء.
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7
19 - Farid الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:27
لهم احفظ اولاد وبنات المسلمين من شر المرضى النفسيين و ضالمين مسألة اصبحت خارج السيطرة لقلة ردع المجرمين الاعدام ثم الاعدام
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3
20 - أستاذ رضى الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:29
حيتاش عارف مافيهاش الإعدام لذلك لم يتأثر المشتبه به بقضية عدنان
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3
21 - مغربية الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:30
لا حول ولا قوة الا بالله.. ولينا عايشين وسط غابة مع حيوانات مكاين لا قوانين لا حكام القوي ياكل الضعيف.. يا ربي الطف بينا
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1
22 - ياسين الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:30
بنادم مريض نفسيا، فعوض مايمشي يصلي و يتوب لله، كالس كايتعدى على طفل بريئ، المشكل بنادم ماكيخافش من الله، الحل هو اخضاعه لأشد العقوبات، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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0
23 - YASSINE الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:32
ماشي مشكل عادي مهم عفاكوم متجيش فولد شي وزير كولونيل كوميسير هدا هو الاساس
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24 - من المغرب الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:33
ما فهمتش هديك بدون عنف واش 8 سنين واش شوية لاباس راه قمة العنف
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5
25 - ابو نائل الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:33
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. اش واقع لهاد البشر؟؟؟ مستحيل يكونو بشر!!!!! اش واقع فهاد البلاد ها روتيني يومي فاليوتيب ..هتك عرض قاصر وقالت عمدا...قتل فتاة قاصر....زنى المحارم...اللهم ارحمنا
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26 - عبدي في الغربة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:33
يا ربي السلامة هاد شي كتر، راه خاص حلول، توعية الآباء والأمهات لأبنائهم، و على العدالة الضرب بيد من حديد ، حيوان خمسيني لعنه الله إلى يوم الدين
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27 - Riyad الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:35
هاد شي بزاف..لا والله حتى بزاف
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28 - السهيلي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:41
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله ادير شي تاويل ديال الخير او صافي را هد الشي كتر كتر بززززاف مابقيناش مزال قادرين نتحملو نسمعوا بحال هد الإجرام
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2
29 - عبد الجليل الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:41
نطالب بتنفيذ شرع الله في المغتصبين كما نطالب بحظر مواقع الجنس فإنها وراء ما نشاهده من انحلال وتفسخ وفساد اخلاقي اللهم احفظ فلذات اكبادنا من كل شر
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2
30 - غادايز الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:43
اللهم عافنا. إن كان عمره 56 سنة فهو في عقده السادس وقد جاوز نصفه. والطامة الكبرى إن كان متزوجا أو يدعى الحاج فلان. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وخذنا إليك غير مفتونين.
والمضحك أنه وجد متلبسا وقبض عليه للاشتباه.
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3
31 - مواطن الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:44
والله اذا كنا نطبق شرع الله على كل مغتصب كما أمرنا لما تجرء أحد على إعادة مثل هذه الجرائم ولاكن إذا أعطي هاؤلاء ما يسمى بالحقوق فسيتكرر الامر دائما
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2
32 - richi الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:46
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هادشي بزاف يجب سن قانون العقوبات الصارمة لحماية الطفولة .اللهم أن هذا لمنكر يجب تغييره .يا لطيف من قوم لوط .
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33 - انا مامنكوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:47
اوقفو السياحة الجنسية و اطردو المهاجريين الى بلدانهم
هدا هو الحل الوحيد لتوقف الاغتصابات بكل انواعها
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34 - مغربي من ألمانيا الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:47
تناقض هذا في المجتمع المغربي.. هتك عرض قاصر قرب حي "الشرف".. الله يلطف وصافي...
هذا الشي ما كنسمعوهش هنا في بلاد غير المسلمين
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35 - hamid Gouif الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:48
باربي أش هاد المصيبة بعد أن كنا خير أمة أخرجت للناس أصبحنا في الدرك الأسفل والله بينما أكتب كلماتي هاته اغرورقت عيناي بالدمع حسرة و أسى على الواقع المؤلم الذي أصبحنا نعيشه... لا حول ولا قوة الا بالله
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36 - أم خائفة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:48
كفا سئمنا و مرضنا نفسيا. بالكاد لم تجف تربة عدنان رحمه الله. والبارحة الطفلة نعيمة... وما خفي كان اعظم...بالله عليكم طبقوا شرع الله
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37 - ma3loumat الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:48
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واش راه يرجع بنا الزمان لعهد قوم لوط؟؟؟
إذ لم يتم معاقبة هؤلاء الاشرار بأشد العقوبات فسيرسل الله لنا آية من السماء تدمرنا وتدمر هؤلاء الحكام الذين يرون المنكر ولم يغيروه
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38 - الكوجيتو الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:48
عندما يراد إخراج قرار ما او تمريره يتم الهاء الرعية بموضوع اقل اهمية .كثرت هذه الأيام مثل هذه الاحداث والله يلطف لكن اشم راءحة شيء آخر اخطر يطبخ في الدهاليز.عندما يريد الله أن يسرق يلقي٢ للكلب عظما يلتهي٢ به ريثما يسرق على راحته.الله المستعان
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39 - لحسن الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:51
لو سمع هذا المجرم مرة اخرى بان هناك عقوبات شديدة تنتظره لما اقدم على هذه الفعلة والحال ان الرأي العام الطنجاوي والمغربي لا يزال يغلي لجريمة المرحوم عدنان . هولاء لن تردعهم سوى العقوبات الشديدة بدءا بالإعدام والسجن المؤبد . الذي يحز في نفسي ان البعض من وسائل الاعلام الرسمية بالبلاد توحي وكان الراي العام قد انقسم الى شطرين احدهما يؤيد عقوبة الإعدام والآخر يرفض .والواقع ان الامر غير ذلك اذ يكاد ان تكون هناك شرذمة معينة يتزعمها عصيد ومن على شاكلته التي ترفضه كما خصصت لذلك قناة ميدي 1تيفي أمس . أقول لهذه القناة انها بذلك تغالط الناس وكان عصيد ومن معه يمثلون نصف المغاربة ! لا وألف لا لمثل هذه المغالطات ! لو قمنا باستفتاء شعبي حول عقوبة الإعدام لحصلنا على اكثر من 99% من المؤيدين لها . أقول لعصيد هل أحصى اعداد الذين حوكموا بالمؤبد وهم اليوم خارج السجون بتحديد العقوبة ثم بإلغائها فيما بعد بعفو في حقهم ! الردع الحقيقي هو الإعدام لما يحكم به و اخراج بعض العقوبات من العفو !
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40 - sami الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:58
ماذا يقع في طنجة المدينة الجميلة والهادئة اصبحت تعرف يوميا حالات اغتصاب من المسؤؤول؟؟؟
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