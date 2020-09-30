حصيلة الحوادث بالمدن: 18 قتيلا و1973 جريحا

هسبريس من الرباط

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 1973 آخرون بجروح، إصابات 66 منهم بليغة، في 1480 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و452 مخالفة، وإنجاز 12 ألفا و173 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و279 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و133 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4890 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7096 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 187