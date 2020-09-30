حادثة سير تنهي حياة أربعيني في مركز النقوب

هسبريس من زاكورة

لفظ شخص في عقده الرابع، الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير خطيرة وقعت بمركز جماعة النقوب، التابعة إداريا لإقليم زاكورة، بعد اصطدام السيارة التي كان يقودها بحائط منزل.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الضحية "ج. س"، وهو في عقده الرابع، كان يقود سيارة خفيفة صبيحة الثلاثاء، قبل أن يصطدم بحائط إحدى المنازل بمركز النقوب ويلقى حتفه في الحين، مشيرة إلى أن الضحية كان في السيارة بمفرده.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي بالنقوب والسلطة المحلية، لمعاينة الحادثة المميتة، فيما عملت كل من عناصر الوقاية المدنية بتازارين وأكدز على إخراج جثة الضحية من داخل السيارة بعد ساعات من العمل، وذلك نتيجة الاصطدام القوي.

وبأمر من النيابة العامة بالمحكمة المختصة، أشرفت مصالح الدرك الملكي على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

وطالب عدد من سكان مركز النقوب الجهات المسؤولة بالعمل على إصلاح المنعرج الذي سجلت به هذه الحادثة المميتة، مشيرين إلى أنه سبق أن سجلت فيه مجموعة من الحوادث القاتلة.