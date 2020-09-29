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الرئيسية | حوادث | الأبحاث الأمنية تقترب من فك "لغز وفاة نعيمة"

الأبحاث الأمنية تقترب من فك "لغز وفاة نعيمة"

الأبحاث الأمنية تقترب من فك "لغز وفاة نعيمة"
هسبريس من زاكورة
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:30

كشف مصدر أمني مسؤول أن الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة حول الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة أروحي بدوار تفركالت، ضواحي أكدز بإقليم زاكورة، متواصلة، وقد بلغت مراحل متقدمة.

وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم البوح بهويته للعموم، أن عناصر الدرك الملكي قامت أمس بزيارة إلى مجموعة من القصبات والموقع الذي عثر فيه على جثة الطفلة نعيمة، بالاستعانة بالكلاب المدربة، وذلك أجل كشف خيوط الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني.

وأوضح المسؤول ذاته أن المركز القضائي للدرك الملكي المكلف بهذه القضية يقترب من فك خيوط الجريمة الشنعاء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة ذات الخمس سنوات، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحقيقات في مراحلها المتقدمة وسيتم الكشف عن بعض التفاصيل في الساعات المقبلة.

وتابع المتحدث أن عناصر الدرك الملكي تكثف من الأبحاث والتحريات في الموضوع منذ الإعلان عن العثور على جثة الطفلة الضحية، موردا أنها انتقلت أيضا اليوم الثلاثاء بالكلاب المدربة إلى مجموعة من المواقع، منها أحد الجبال القريبة من موقع الجريمة تقول الساكنة المحلية إن "كنز" يوجد هناك.

مصدر أمني آخر أوضح في تصريح لهسبريس أن الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع ملابسات القضية، مشيرا إلى أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المكلف بتتبع هذه القضية يتابع الوضع عن كثب، لافتا إلى أنه "حضر مساء أمس الاثنين إلى عين المكان، ووقف على المجهودات المبذولة، وانتقل إلى مركز الدرك الملكي بأكدز حيث كان في اتصال مباشر مع عناصر المركز القضائي التي عهد إليها بتتبع القضية إلى حدود منتصف الليل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مراقب الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:40
من يقتل روح بريئة للاغتصاب او الشعوذة ف احسن عقاب له هو الاعدام وقتله ايضا لانه ليس انسان من يقتل طفل بريء من اجل اشباع نزاوته الحيوانية او من اجل الشعوذة و الخرافات هذا ابشع جريمة في حق التاريخ والاعدام هو الحل لمثل هاؤلاء لا يستحقون الوجبات الرئيسية في السجن اعدموهم
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35
2 - سلا الرباط الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:41
بسم الله الرحمن الرحيم ، الله يحفظكم و يوفقكم مع الشكر الجزيل لرجال الدرك الملكي
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19
3 - متابع قظية الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:45
الكنز هي الطفلة نعيمة رحمها الله الى الجنة الفردوس ان شاء الله
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25
4 - محمد الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:46
جميل ان يتم الكشف عن ملابسات هذه الجريمة والقبض على الجناة ولكن الاجمل هو تطبيق الإعدام في حق هؤلاء المجرمين حتى يتوقف الجرام ويطوى سجله إلى الأبد يقول سبحانه "ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب لكم تتقون
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21
5 - ARGAZ الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:49
شكرا "باسو" لولاك لما كانت هذه الالتفاتة شكرا "هيسبريس" احسن وارقى جريدة إلكترونية في المغرب.
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-10
6 - غدا القاك الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:51
على الأمن المغربي أن يبادر الى استعمال الكلاب المدربة فورا عند غياب الأطفال ، سواء باختطاف أو غيره وعدم انتظار الأوامر أو الإستخفاف بأي غياب ، هناك وراء البحار كل فرقة تتوفر على كلاب خاصة بها ، لماذا لا نكون مثلهم ، على الشباب المغربي أن يفكروا في خلق شركات كلاب مدربة على جميع المصائب ، ربما سيحتاجها الآباء وربما كثير من المتضررين .
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6
7 - assifnwourgh الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:52
كان عليكم أن تسابقوا الزمن و تكثيف البحث إرضاء لتلك الأم لما وصلكم خبر إختفاءها..
و ليس ان تسابقوه إرضاء للرأي العام..
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5
8 - الإعلام العمومي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:54
كعادة التلفزة والاذاعة الوطنية مثل هذه الأحداث التي يتابعها الرأي العام لا وجود لها في قاموس برامجهم وكأن مسيري تلك القنوات والاذاعة يخشون تشويه صورة المغرب في العالم
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6
9 - موغرابي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:03
كنت قررت التوقف عن التعليق لأن المواضيع متشابهة لكن حينما قرأت هذا حز في نفسي أن لا اعلق و تعليقي هو لماذا لا تبذل هذه المجهودات عند الإختفاء بحيث يبقى الامل في العثور على الضحية حيا اما حتى ان تقع الفأس في الرأس عاد شي يبدا يعفط فوق شي و النتيجة هي الجكم كاقصى عقوبة المؤبد بنادم واكل شارب مدرق من الشتا و البرد ويلا مرض يتعالج فابور ويلا بغا يقرا ايقريوه و يلا بغا يتعلم صنعة ايعلموها ليه يعني الجاني هو الرابح في الأخير اما الضحية فله رب لن ينساه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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13
10 - said الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:19
هناك أشياء يجب البحث فيها كالأشخاص القاطنين الذين اختفوا بمجرد وقوع الجريمة أو أشخاص غرباء عن البلدة كانوا يترددون على المنطقة والان اختفوا عن الأنظار. ثم إن البحث الجيني قد يساعد في تحديد هوية المجرمين
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0
11 - قانون الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:35
يجب محاسبة رجال الدرك الذين لم يتفاعلو مع البلاغ المقدم من طرف الوالدين في الأيام الأولى من الاختفاء
ملحوظة:في بعض المناطق النائي، يعاني سكان هذه المناطق من القمع والتجبر واستغلال السلطة ضد هذه الفئة من المجتمع....
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4
12 - medmod الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:37
قرات اليوم في الاخبار ان سعيد رءيس تونس مبدءيا وشخصيا موافق على الحكم بالاعدام في حق مرتكبي الجرائم البشعة . وسخصيا انا معه و ارفع له القبعة . هذا هو الصواب .
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