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كُتّاب وآراء
محكمة مراكش تؤجل قضية هتك كويتي لعرض قاصر
أخرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، ملف الشاب العشريني الخليجي من جنسية كويتية، المتابع من طرف النيابة العامة المختصة بتهمتي هتك عرض فتاة قاصر وافتضاض بكارتها بمنطقة النخيل السياحية، إلى يوم 17 نونبر المقبل.
ويعتبر هذا التأجيل التاسعَ من نوعه، بعدما تمت متابعة المتهم الخليجي في حالة سراح خلال شهر فبراير، ما مكنه من مغادرة التراب الوطني، وأثار غضب الحقوقيين الذين طالبوا السلطات القضائية بإصدار مذكرة تسليمه من طرف الدولة الكويتية بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008.
وتفاعل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نصب نفسه طرفا مدنيا في القضية، مع هذا التأجيل، مشيرا إلى الغياب المستمر للتهم منذ جلسة 11 فبراير الماضي، حين أدلى دفاعه بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية الكويتية (طبيب الأسنان) بتاريخ 3 من شهر فبراير الماضي.
وأوضحت مصادر قضائية من محكمة الاستئناف أن متابعة الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض فتاة قاصر بمقاطعة النخيل في حالة سراح، تأتي بعدما أدلى أب وأم القاصر بتنازلين منفصلين.
وجددت "AMDH" مراكش مطلب "فتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، لأنه تساورنا شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للإتجار في البشر"، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.