مصرع عشرينية في اصطدام دراجة نارية بسيارة

رشيد بيجيكن من أكادير

لفظت شابة عشرينية أنفاسها الأخيرة، الثلاثاء، في حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق المؤدي إلى دوار "باخير" بالجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، بعد اصطدام دراجة نارية بسيارة نفعية.

وفيما توفيت مرافقة سائق الدراجة النارية، فقد أُصيب الأخير في هذه الحادثة إصابات بليغة، استدعت توجيهه على عجل إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة، كما تم الإشراف على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.