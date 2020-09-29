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كُتّاب وآراء
100 درهم رشوة تطيح بعون سلطة بالقصر الكبير
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، مساء الثلاثاء، من توقيف عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية الأولى بتهمة تلقي رشوة، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطن بواسطة الرقم الأخضر.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية توقيف المتهم تم الترتيب لها تحت إشراف الوكيل العام للملك، بعدما تم الاستماع إلى أقوال المشتكي الذي أفاد بأن المتهم طلب منه مبلغ 100 درهم مقابل منحه شهادة العزوبية، الأمر الذي جعله يربط الاتصال بالرقم الأخضر من أجل التبليغ.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم ضبط المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 100 درهم كرشوة من طرف الضحية، إثر نصب كمين له من طرف العناصر الأمنية بتنسيق مباشر مع وكيل الملك، إذ فاجأته عناصر الضابطة مباشرة بعد أن تسلم المبلغ المذكور، ليتم توقيفه في حالة تلبس.
وتم وضع الموقوف "ع.ش" تحت تدابير الحراسة النظرية لتقديمه إلى النيابة العامة.