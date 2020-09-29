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الرئيسية | حوادث | 100 درهم رشوة تطيح بعون سلطة بالقصر الكبير‬

100 درهم رشوة تطيح بعون سلطة بالقصر الكبير‬

100 درهم رشوة تطيح بعون سلطة بالقصر الكبير‬
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 23:40

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، مساء الثلاثاء، من توقيف عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية الأولى بتهمة تلقي رشوة، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطن بواسطة الرقم الأخضر.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية توقيف المتهم تم الترتيب لها تحت إشراف الوكيل العام للملك، بعدما تم الاستماع إلى أقوال المشتكي الذي أفاد بأن المتهم طلب منه مبلغ 100 درهم مقابل منحه شهادة العزوبية، الأمر الذي جعله يربط الاتصال بالرقم الأخضر من أجل التبليغ.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم ضبط المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 100 درهم كرشوة من طرف الضحية، إثر نصب كمين له من طرف العناصر الأمنية بتنسيق مباشر مع وكيل الملك، إذ فاجأته عناصر الضابطة مباشرة بعد أن تسلم المبلغ المذكور، ليتم توقيفه في حالة تلبس.

وتم وضع الموقوف "ع.ش" تحت تدابير الحراسة النظرية لتقديمه إلى النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الملالي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 23:55
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اغلب اعوان السلطة(المقدمين) يعيشون فوق قدراتهم المادية. ولا يعيشون حياتهم العادية كموظف جد بسيط حسب راتبهم الشهري وهذا ما يدفعهم إلى مثل هذه الأفعال. فيكون الأطفال هم الضحية بعد طرده من عمله.
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2 - مواطن الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 00:01
إلى عاقبنا كل مرتشي فستكون هذه بوادر التقدم
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2
3 - mansour الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 00:06
في غياب تام لروح الوطنية لدى هؤلاء الخبثاء من بني جلدتنا. لا يسعنا الا ان نصلي صلاة الغائب على فقدان الضمير. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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4 - أكباش الفداء الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 00:19
رغم أنني لا أتعاطف مع هؤلاء المخبرين العلنيين و لا مع أسيادهم لكنه كبش فداء و حائط قصير، عندما يخرج القايد للتضييق على الباعة المتجولين و سلبهم أرزاقهم تجد المقدم أول الخارجين و المتحمسين و الصارخين و هنا ميعقل عليه حتى واحد.
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